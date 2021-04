Hannover

Lars Kelich soll das Zugpferd der hannoverschen SPD im Kommunalwahlkampf sein. Mit 106 zu 37 Stimmen haben die Delegierten die Entscheidung seines Ortsvereins korrigiert und ihn auf Listenplatz 1 gesetzt. Bei der zweiten Kampfkandidatur dagegen, Michael Sandow gegen Bala Ramani, bleibt es beim Alten.

Die Zuschauerränge waren gut gefüllt im Arminia-Stadion. 150 Delegierte und zahlreiche Gäste kamen am Samstag zur Stadtwahlgebietskonferenz der hannoverschen SPD. Die Kampfkandidaturen hatten im Vorfeld für Spannung gesorgt.

Corona-Test als Pflichtauftakt

Parteichefin Ulrike Strauch warb um Fairness und Sachlichkeit. Sie lobte die Disziplin. Die Teilnahme war nur nach Corona-Test möglich, das Tragen der Masken die ganze Zeit Pflicht.

„Die SPD ist im Aufwind“, versicherte Strauch. „Auch zweite Listenplätze haben gute Chancen.“ Gemessen an dieser Aussage wären die zwei, die gegen das Votum ihrer Ortsvereine aufbegehrten, ohne Chancen gewesen. Lars Kelich, Fraktionschef der SPD im Rat, hatte in Herrenhause-Stöcken haushoch gegen die Ärztin Stefanie Mönkeberg verloren – und war auf PLatz 4 gelandet. Michael Sandow, Fraktionschef im Bezirksrat Mitte, stand auf Platz 3. Der Ortsvereinsvorsitzende Bala Ramani sollte seine Ratspremiere erleben.

„Das Ding gewinnen“

„Wir gewinnen das Ding“, sagte Parteichef Adis Ahmetovic, bevor es um die Personalentscheidungen ging. Die hatte die SPD-Spitze im Fall Kelich massiv beeinflusst. Er sei „der beste Kommunalpolitiker“ ist Ahmetovics Urteil. Da dürfe keine Rolle spielen, dass sein Ortsverein über „Entfremdung“ und zu wenig Präsenz klage.

Im Stadtbezirk Mitte gewann der Meeresbiologe mit indischen Wurzeln, 44 Jahre alt und tätig an der Leibniz-Uni, mit 108 Stimmen; auf Sandow entfielen 31. Der Rechtsanwalt (45) wies vergeblich auf langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik hin. Da wirkte fast erfrischend, dass Ramani bekannte, ganz am Anfang „keine Ahnung vom Parteiensystem“ gehabt zu haben. Er stehe für Respekt, Miteinander und Dialog.

Ein Stück Abbitte geleistet

Bei seiner Vorstellung leistet Lars Kelich ein Stück Abbitte. Seit 17 Jahren sei er Mitglied in seinem Ortsverein. „Ich hätte mich stärker engagieren sollen.“ Er warb darum, frühere Vorkommnisse „ad acta zu legen“. Seine Zusagen: Einsatz für gute Sozialpolitik – auch durch mehr und bezahlbaren Wohnraum. Ein Konzept 2035 müsse her.

Als tief verwurzelt im Stadtteil präsentierte sich auch Ärztin Stefanie Mönkeberg (52). Sie engagiert sich in vielen Vereinen, in der Kirche und deren Chor. Ihre Kinder hätten sie durch die Fridays for Future-Bewegung zur Kandidatur bestärkt. Der erlebte Lockdown zeige, wie wichtig gerade das Engagement von Frauen sei.

Nur wenige Frauen vorn

In den 14 Stadtbezirken Hannovers standen allerdings nach der Entscheidung zugunsten Kleichs nur vier Frauen auf einem der ersten Listenplätze für die SPD. Thela Wernstedt, Ortsvereinsvorsitzende von Herrenhausen-Stöcken, hatte das aufgegriffen. Man müsse der Parität eine Chance geben, warb sie um Stimmen für Mönkeberg. Die Delegierten sollte das Votum der Basis respektieren. Eine Korrektur gefährde den Zusammenhalt „und missachtet die Mitglieder“.

Für Kelich legte sich Bürgermeister Thomas Hermann ins Zeug. „Er hält den Laden zusammen“ und habe Gutes für die SPD bewirkt. Der Ortsverein könne stolz darauf sein, „ein so prominentes Mitglied zu haben“.

„Große Chance zu gewinnen“

“Wir haben eine richtig große Chance, hier zu gewinnen“, war die Botschaft von Steffen Krach, Kandidat fürs Amt des Regionspräsidenten. Der Noch-Staatssekretär in Berlin, gebürtig in Hannover, freute sich über den ersten Parteitag in Präsenz und das Gefühl ,„wieder in der Heimat zu sein“.

Von Vera König