Hannover

Bereits seit 2014 ist sie in Niedersachsen gesetzlich vorgeschrieben – die inklusive Beschulung von Kindern mit Unterstützungsbedarf, kurz Inklusion. Das Land zahlt im Gegenzug allen Schulträgern einen finanziellen Ausgleich für die notwendigen Umbaumaßnahmen wie Rampen oder Aufzüge. „Allen Schulträgern – nur der Region Hannover nicht. Sie hat nie einen Cent vom Land erhalten“, kritisiert Bernward Schlossarek, Fraktionsvorsitzender der Regions-CDU. Er fordert rechtliche Konsequenzen.

„Die Regionsverwaltung hat in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen für den barrierefreien Ausbau ihrer Schulen beschlossen, um die aus dem Sekundarbereich I kommenden Schüler mit Beeinträchtigung bedarfsgerecht beschulen zu können.“ Zur Erklärung: Gemeint sind damit die 14 berufsbildenden Schulen, das Hannover Kolleg und das Abendgymnasium, nicht die Förderschulen, diese werden nicht eigens gefördert.

Nur Schüler bis Klasse zehn zählen

Obwohl die Region zahlreiche Inklusionskinder an den Berufsschulen mittlerweile beschult, wird dieses vom Kultusministerium nicht anerkannt. „Das Land stellt sich taub“, so Schlossarek. „Während alle anderen Schulträger seit 2015 30 Millionen Euro ausgeschüttet werden.“ Das Land beruft sich dabei auf den 2015 vom Niedersächsischen Landtag beschlossenen Ausgleich, dem eine entsprechende Vereinbarung zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden zugrunde liegt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch warum erhält die Region nichts vom Kuchen? Der Grund: Dem Verteilungsschlüssel für die pauschale Zuweisung liegen nur Schülerzahlen des Primarbereichs, also Grundschulen, und der Sekundarbereich II bis Klasse 10 zugrunde – in diesen Bereichen hat die Region keine eigenen Schulen. Der Oberstufen- und Berufsschulbereich werde dagegen komplett ausgeblendet, kritisiert der Politiker. Seiner Meinung nach ein „ganz schlechter“ und „verfassungsrechtlich problematischer“ Umgang des Kultusministeriums mit dem immerhin größten Schulträger des Landes.

„Verweigerungshaltung“: CDU fordert Klage

Der CDU-Fraktionsvorsitzende fordert deshalb von der Region, das Land auf Kostenerstattung für den inklusiven Umbau zu verklagen. „Diese Verweigerungshaltung sollten wir nicht länger hinnehmen.“ Schließlich waren es Landesgesetze, die die Aufwendungen für die Region, ausgelöst haben. „Wenn sich auf der Arbeitsebene keine Lösungen erzielen lassen, müssen Ansprüche ohne Rücksichtnahme gerichtlich durchgesetzt werden.“

Wie viel Geld die Region für die Inklusion ausgegeben hat, liegt ihr dezidiert noch nicht vor, da „diese Maßnahmen grundsätzlich im Rahmen anderweitiger Baumaßnahmen erfolgten“, hieß es in einer Antwort der Verwaltung. Eine Barrierefreiheit – in Form von Rampen, Aufzügen sowie automatischen Türöffnern sei aber weitestgehend an allen Berufsbildenden Schulen bereits umgesetzt.

Eine Sprecherin teilte auf NP-Anfrag mit, man prüfe aktuell, welche Möglichkeiten es gibt, die für die inklusive Beschulung anfallenden Aufwendungen für Anforderungen an die Barrierefreiheit vom Land Niedersachsen erstattet zu bekommen.

Von Simon Polreich