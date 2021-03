Keine Unterstützung: MHH-Mitarbeiter übergeben „Mahnbrief“ an Weil

Hannover

Der Protest war auch im Amtssitz von Ministerpräsident Stephan Weil nicht zu überhören: „Ein pünktlicher Feierabend, eine gesicherte Pause, ein Toilettengang innerhalb von acht Stunden ist nicht die Normalität für uns“, klagten Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte der Medizinischen Hochschule (MHH) vergangenen Sommer vor der Staatskanzlei in Hannover. Passiert ist seitdem unterm Strich kaum etwas. Deshalb will der Personalrat jetzt erneut auf den Landeschef, der nebenbei auch oberster Dienstherr der MHH ist, zurückkommen. Und schriftlich die Forderungen nach Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Sonderzahlungen erneuern.

Schon lange ist man mit dem obersten Dienstherren im Gespräch zum Thema „Was kann das Land für die MHH tun?“, wie Christina Schröder vom Personalrat erinnert. Bereits vor einem Jahr übergab man im Zusammenhang mit der Kündigung des Vize-Präsidenten Andreas Tecklenburg eine Unterschriftenliste der Beschäftigten an Weil. „Der MP signalisierte Unterstützungsbereitschaft“, so Schröder. Man einigte sich, dass die MHH eine Liste mit Verbesserungswünschen erstellt.

Diese folgte. Eine Reaktion jedoch nicht. Es kam zu den Protesten im Sommer vor der Staatskanzlei und einer wöchentlichen Mahnwache vor dem Amtssitz des Ministerpräsidenten und ein Gespräch im Oktober. Dabei wurden Themen priorisiert, die ohne großen finanziellen Aufwand zeitnah umsetzbar wären – beispielsweise eine Bundesratsinitiative des Landes Niedersachsen zur besseren Finanzierung der Unikliniken. „Trotz schriftlicher Ergänzung um konkrete MHH-bezogene Daten erfolgte auch hierauf monatelang keine Reaktion“, so Schröder weiter. „Derartige Erfahrungen minimierten bereits die Hoffnungen auf Handlungsbereitschaft, die durch die Fragestellung des Ministerpräsidenten mal geweckt worden waren.“

Keine Sonderzahlungen aus Landesmitteln?

In einem Brief an die MHH habe Weil diesen Eindruck leider verstärkt. „Er verweist lediglich auf das Tarifrecht, den Arbeitsaufwand durch die Pandemie und drückt sein Bedauern darüber aus, dass die MHH keine Bundesmittel zur Auszahlung von sogenannten Corona-Prämien erhält. Gleichzeitig lehnt er den Personalratsvorschlag ab, den MHH-Beschäftigten Sonderzahlungen aus Landesmitteln zu ermöglichen“, kritisiert der Personalrat.

Aufgeben wolle man aber nicht. Für kommenden Donnerstag ist die persönliche Zustellung eines Briefes an Weil geplant, der die Forderungen anmahnt. Danach soll eine weitere Aktion im April erfolgen, bei der MHH-Beschäftigte ihre Enttäuschung über die Landespolitik zum Ausdruck bringen werden, kündigt der Personalrat an. Schröder: „Die Menschen, die sich hier täglich für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung engagieren, werden im Regen stehen gelassen.“

Von Simon Polreich