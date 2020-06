Keine Schultoiletten-Sanierung wegen Corona in Hannover?

Hannover

Viele Schultoiletten in Hannover befinden sich in einem üblen Zustand. Sie stinken, sind schmuddlig und entsprechen nicht den notwendigen hygienischen Standards. Die Stadt hatte deshalb ein 24 Millionen Euro schweres Sanierungsprogramm aufgelegt, um 31 Klos bis 2023 zu modernisieren. Doch nachdem dieses ohnehin nur schleppend angelaufen war, droht jetzt durch die Corona-Krise der Stillstand.

Aktuell kläre man mit den Schulen, ob die Sanierung der Toiletten „unter den Pandemie-Bedingungen überhaupt möglich ist“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Zurzeit erscheine es „schwer möglich, ganze WC-Anlagen sanierungsbedingt außer Betrieb zu nehmen“. Für eine vollständige Sanierung innerhalb der Ferienzeiten reiche die Zeit nicht. Deshalb müssten diese „eventuell in das nächste Jahr verschoben werden“ – in der „Hoffnung auf einen dann vorliegenden Impfstoff“, so Dix.

Seit 2018 erst drei Toiletten fertiggestellt

Im April 2018 hatte die Politik das Programm beschlossen. Seitdem sind erst drei Toilettenanlagen erneuert worden: In der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, im Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium und in der IGS Linden.

In neun weiteren Schulen sollten die Arbeiten Ende 2020 oder Anfang 2021 abgeschlossen werden. In acht weiteren Toilettenanlagen, für die die Stadt die Planungen EU-weit ausgeschrieben hatte, sollte es 2020 losgehen. Das alles liegt nun erstmal auf Eis, sofern sich zusammen mit den Schulen keine andere Lösung finden sollte.

CDU : „Das ist eine Frage der Organisation“

In der Politik sorgt das für Kritik. „Mir erscheint das nicht logisch. Das ist eine Frage der Organisation“, sagt CDU-Wirtschaftsexperte Jens-Michael Emmelmann. Entscheidend sei, „wie viele Mitarbeiter man da einsetzt“. Emmelmann geht davon aus, dass es sehr wohl möglich ist, eine Toilettenanlage in den Ferien zu sanieren.

„Da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Er fordert die Verwaltung auf, an die Schulklosanierungen „mal ein bisschen flexibler und intelligenter ranzugehen“.

Wegen Corona kein Geld für Sanierung des Historischen Museums?

Die Erneuerung der maroden Toiletten ist allerdings nicht das einzige Großprojekt, dem wegen der Corona-Krise eine massive Verzögerung droht. Bereits im April hatte die Stadt das Historische Museum für die dringend notwendige Sanierung geschlossen. Dabei ist aktuell noch nicht einmal das Geld dafür da. Aufgrund der „coronabedingten Entwicklung der städtischen Haushaltslage“ könne „noch keine seriöse Aussage“ zum Ablauf der Sanierung getroffen werden, teilt Sprecher Dix mit. Eigentlich sollte diese 2023 abgeschlossen werden. Nun fürchtet die Politik, dass die Arbeiten nicht einmal bis zum Kulturhauptstadtjahr 2025 abgeschlossen werden können.

Ein „völlig falsches Signal“ sieht CDU-Ratsherr Emmelmann darin. Er wirft der Stadt vor, „den konjunkturellen Abschwung zu beschleunigen“. Für die Wirtschaft sei es ein fatales Zeichen, wenn nicht einmal die Kommunen an fest eingeplanten Projekten festhielten. Emmelmann hält den Weg allerdings auch aus Sicht der Stadt für falsch. Die Strategie, ihre Gebäude verkommen zu lassen, habe sie 70 Jahre erfolglos umgesetzt. „Wenn man es verschiebt, wird es am Ende nur noch teurer“, warnt Emmelmann.

„Corona muss jetzt offenbar für alles herhalten“, ärgert sich auch FDP-Mann Engelke. Er fordert, dass die Stadt an einer zügigen Sanierung des Historischen Museums festhalten sollte. „Für mich steht das auf der Prioritätenliste ganz oben. Das Historisches Museum ist ein wirklich bürgernahes Haus und muss pünktlich zum Kulturhauptstadtjahr fertig werden“, so Engelke.

Von Christian Bohnenkamp