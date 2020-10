Hannover

Die Ankündigungen ließen Schlimmes befürchten: Auf ihrer Homepage kündigte die Dax-Bierbörse am Raschplatz an, dass sie es noch einmal „richtig krachen“ lassen wolle, bevor sie wegen des angeordneten Teil-Lockdowns ab 2. November schließen muss. Polizei und Behörden waren alarmiert. Zumindest Freitagnacht gab es dort allerdings keine Probleme.

Schlangen bildeten sich vor der Bierbörse nicht, obwohl diese für Beginn des Abends Freibier und danach Getränke zum halben Preis versprochen hatte. Der von Bund und Ländern für den November angekündigte Teil-Lockdown und die auch in der Region Hannover weiter massiv steigenden Corona-Infektionen schienen vielen jedoch die Party-Stimmung vermiest zu haben.

Anzeige

Keine Verstöße: In der Dax-Bierbörse ging es Freitagnacht gesittet zu. Quelle: Samantha Franson

Polizei macht Cocktailbar „ Amaro “ dicht

Viele Plätze in der Bierbörse blieben frei, obwohl ein Gericht kurz zuvor die Sperrstunde in Niedersachsen gekippt hatte. Abstände wurden eingehalten. Laut Polizei gab es keinen Grund zum Einschreiten. Die Lage in dem Lokal am Raschplatz sei „unspektakulär“ gewesen, hieß es auf Anfrage der NP.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Einen Laden am Raschplatz mussten die Beamten jedoch schließen. In der Cocktailbar „ Amaro“ wurden die vorgeschriebenen Corona-Regeln nicht eingehalten. Weitere Läden machte die Polizei Freitagnacht nicht dicht. Dort sei es allenfalls „zu kleineren Verstößen“ gekommen.

Von Christian Bohnenkamp