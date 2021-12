Keine Präsenzpflicht: So viele Schüler sind in Hannover zu Hause geblieben

Hannover

Für manche Schüler haben die Weihnachtsferien bereits begonnen – seit Montag gilt wegen des Coronavirus keine Präsenzpflicht mehr.

Die Grundschule Tiefenriede (Südstadt) ist nach wie vor vergleichsweise gut besucht. Etwa drei von vier Schülerinnen und Schülern sind da. „Bei uns ist der Anteil sicherlich etwas höher, da wir eine Grundschule sind und die Kinder sich zu Hause nicht um sich selbst kümmern können“, vermutet Schulleiter Andreas Kathmann. Wobei die Unterschiede nicht groß sind. Zum Vergleich: In der Sophienschule, ein Gymnasium mit etwa 1040 Schülerinnen und Schülern, bleibt ungefähr ein Drittel zu Hause. Anders bei der IGS Linden, wo der Anteil bei rund 50 Prozent liegt.

230 von 860 Schüler der IGS Stöcken sind im Unterricht. Das ergibt sogar nur etwa 26 Prozent. Die restlichen 630 wurden laut Schulleitung durch Antrag freigestellt. Die IGS Kronsberg, die sich in zwei Sekundarstufen aufteilt, erwartete am Montag zwei Drittel der Sekundarstufe 2 (Klasse 11 bis 13) in Präsenz. Bei den jüngeren Schülern in der Sekundarstufe 1 ist die Freistellungsquote höher. In einigen Jahrgängen werden mehr als die Hälfte der Schüler vom Unterricht freigestellt.

Kritik vom Schulleiterverband

Unterdessen wächst die Kritik an der Aufhebung der Präsenzpflicht. „Das ist die schlechteste mögliche Entscheidung“, sagte René Mounajed, Geschäftsführer vom Schulleiterverband Niedersachsen. Die Situation sei für Schulen nicht planbar. Die Entscheidung, die die Politiker treffen müssten, werde auf die Eltern abgewälzt.

Klassenarbeiten werden an diesen Tagen für alle nicht geschrieben, auch nicht, wenn alle da sind, und müssen verschoben werden. „Es gibt keine Richtung, das Kuddelmuddel nutzt niemandem“, kritisierte Mounajed. Der Verband hätte sich vom Ministerpräsidenten und vom Kultusminister eine klare Entscheidung gewünscht.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Lehrergewerkschaft VBE hat das Aussetzen der Präsenzpflicht an niedersächsischen Schulen vor Weihnachten scharf kritisiert. Die jetzt beschlossene Lösung sei die schlechteste aller Möglichkeiten, hieß es. Nun kämen wieder Chaostage mit halben Klassen und nicht planbarem Unterricht auf die Schulen zu.

Von Sahan Halberstadt