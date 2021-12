Hannover

Von Heiligabend an gilt in ganz Niedersachsen die Warnstufe 3 – während der sogenannten Weihnachtsruhe müssen Diskotheken schließen, Veranstaltungen über 500 Personen sind verboten, bei privaten Feiern drinnen dürfen unter 2G plus maximal 10 Geimpfte und Genesene zusammenkommen. Trotzdem soll es in der Markthalle von Hannover eine Art Vor-Silvester-Party geben. Markthallen-Betreiber Gerhard Schacht will offenbar rund 900 Besucher am Silvestertag in die Markthalle lassen. Wie das geht?

Es gelten die Corona-Bestimmungen des Landes für Einzelhandel und Gastronomie, das heißt: Kunden, die Gemüse und Feinkost kaufen, müssen eine FFP2-Maske tragen, Gäste von gastronomischen Ständen müssen geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorzeigen (2G-plus-Regel). Wer eine dritte Impfung also den Booster bekommen hat, braucht keinen Test. Von 7.30 Uhr bis 14 Uhr ist die Markthalle am 31. Dezember, ebenso bereits an Heiligabend, geöffnet.

Gesundheitsamt in „intensivem Kontakt“ mit Markthallen-Betreiber

Die Region Hannover bestätigte am Freitag, dass die generelle Öffnung der Markthalle mit den gastronomischen Angeboten zulässig sei. Dennoch: „Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat mit Blick auf die Öffnung an Silvester noch einmal intensiv mit dem Betreiber der Markthalle Kontakt aufgenommen. In dem Gespräch haben wir deutlich gemacht, dass Feierlichkeiten in der aktuellen Situation weder erlaubt, noch angemessen sind. Eine Genehmigung für eine Party wird es von der Region Hannover nicht geben“, so Regionssprecher Christoph Borschel.

Der Betreiber habe versichert, dass die Regeln – 2G plus, Abstand, FFP2-Maskenpflicht – eingehalten werden. „Die Region Hannover wird dies kontrollieren lassen und bei Missachtung der Regeln entsprechend handeln.“

Von NP/okz