Am Montag startet an Niedersachsens Schulen schrittweise der Unterricht – zunächst in den Abschlussjahrgängen. Unterricht mit Masken? Schule am Samstag? Und braucht es wirklich die Abiturprüfungen in diesem Jahr? Bei diesen Fragen spitzt sich nun ein Streit zwischen Bund und Niedersachsen zu.