Keine Lockerung im Altenheim: „Ich habe meine demente Mutter seit Januar nicht mehr gesehen“

Hannover

Nach der zweiten Impfung wird inzwischen in viele Alten- und Pflegeheime über Lockerungen nachgedacht. Auch Silke D. wünscht sich endlich, ihre Mutter Inge (Namen von der Redaktion geändert), die in einem Seniorenheim in Seelze lebt wieder zu treffen. „Seit Januar habe ich sie nicht mehr gesehen“, sagt die Frau aufgewühlt. „Und das, obwohl Mama bereits zum zweiten Mal geimpft ist! Das macht uns einfach verrückt.“

Anfang des Jahres mussten Silke D. und ihre Schwester die 88-jährige Mutter in ein Pflegeheim geben. „Sie ist dement – es ging einfach nicht mehr anders“, erklärt sie. Zunächst teilte das Heim mit, dass die Mutter in den ersten drei Wochen zur Eingewöhnung nicht kontaktiert werden soll. „Weder telefonisch noch mit einem Besuch. Dieses Vorgehen war ja okay, weil es durchaus Sinn macht bei einer an Demenz Erkrankten.“

Erst danach waren erste Besuche möglich. Unter strengen Auflagen. „Es durfte nur eine Person hinein – und zwar immer dieselbe. Das war meine Schwester“, sagt Silke D. Eine Regelung, die von Heimen in der Coronazeit praktiziert wird, von Seniorenorganisationen aber schon lange kritisiert wird. Nach zwei, drei Besuchen traten in der Einrichtung aber Coronafälle auf. „Die Besucher wurden abgeschirmt“, sagt die Tochter der Heimbewohnerin. Insgesamt fünf Fälle habe es in der Einrichtung gegeben – und zwar zeitlich so verteilt, dass jeglicher Besuch bei ihrer Mutter ausfiel.

Das Gesundheitsamt bestätigt das Vorgehen auf NP-Anfrage. „Besuch darf nicht empfangen werden, wenn es in der Einrichtung ein aktuelles SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen gibt. Das ist so in der Landesvorgabe festgelegt“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Das Gesundheitsamt der Region sei zudem grundsätzlich auf zwei Wochen Quarantäne übergegangen, seitdem sich die britische Mutante in Hannover ausgebreitet hat, die mitunter erst nach zehn Tagen bei Erkrankten Symptome zeigt. „Wenn es dumm läuft, heißt das, dass ein Pflegeheim über Wochen keine Besucher empfangen kann“, sagt Borschel. „Das ist für die Betroffenen leider sehr bitter.“

Im Fall der Familie hat die Quarantäne zu einer tragischen Entwicklung geführt. „Mama hat uns durch den mangelnden Kontakt inzwischen völlig vergessen. Sie fragt auch beim Personal schon gar nicht mehr nach uns“, sagt die Tochter und muss schwer schlucken. „Wir hoffen einfach, dass das alles bald ein Ende hat und wir Mama wieder etwas zurückbekommen.“

Lockerungen gefordert – aber noch nicht geplant

Mehrere Pflegeheime denken inzwischen über Lockerungen nach. Die betreffen aber zunächst interne Treffen von Bewohnern, die bislang strikt getrennt waren. Einer Öffnung nach Außen schiebt das Gesundheitsamt trotz der „Durchimpfung“ vieler Altenheime weiterhin den Riegel vor. So sind etwa Tests von Personal und Bewohnern mehrmals die Woche (bis hin zu täglichen Tests) weiterhin die Regel. Zu groß sei die Gefahr der Infektion, etwa angesichts eines nicht hundertprozentigen Schutzes durch die Impfung.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ändert sich diese Einstellung nun? Die Gesundheitsminister der Länder haben bereits Lockerungen bei den Besuchsbeschränkungen gefordert. Bewohnern sollten nach Corona-Impfungen wieder mehr Freiheiten eingeräumt werden. Konkrete Planungen sind bislang aber noch nicht bekannt.

So heißt es auch für Silke D. weiterhin hoffen und abwarten. „Etwas anderes bleibt uns ja nicht übrig. Es ist nur unglaublich schwer für uns zu sehen, wie überall in der Gesellschaft langsam gelockert wird. Nur bei alten Menschen wie unserer Mama nicht – die tun mir einfach unglaublich leid.“

Von Simon Polreich