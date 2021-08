Keine Köche, keine Aushilfen: Gastronomen kämpfen mit Personalnot

Hannover

Der letzte Lockdown liegt nun schon einige Wochen zurück. Nicht nur Geschäfte, sondern auch Restaurants können mittlerweile wieder besucht werden – auch ohne einen negativen Corona-Test. Eigentlich ein Grund zur Freude bei den Gastronomen. Doch die kämpfen derweil mit den Folgen. Die Personalnot in der Gastronomie ist dramatisch.

So auch bei Andreas Wolter, Inhaber der Wald See Küche in Langenhagen und der Catering Firma Rocky Lobster. „Es sind einfach keine Köche da“, sagt der 46-Jährige. Während des Lockdowns hätten sich viele der Köche andere Jobs in der Logistik oder im Einzelhandel gesucht. „Da ist die Erkenntnis gewachsen, dass das natürlich deutlich familienfreundlicher ist.“

Gastronomie muss attraktiver werden

Nach Angaben von Wolter fehle es aber auch an gelernten Fachkräften abseits der Küche. Er sieht dabei die Arbeitgeber und auch die Besucher in der Pflicht. „Die Gastronomie ist einfach unattraktiv geworden. Wir als Arbeitgeber haben es versäumt attraktive Angebote zu machen. Jetzt haben wir verstanden, dass wir den Mitarbeiterin was bieten müssen.“ Dabei gehe es vor allem um die Arbeitszeiten. Das Personal arbeitet immer dann, wenn andere frei haben: An den Wochenenden und in den Abendstunden. Dafür bietet Wolter nun flexible Arbeitszeiten, eine 32-Stunden-Woche und eine Monatskarte. Für Wolter ist klar, dass sich in der Gastro etwas ändern muss. „Ansonsten können die Leute nicht mehr essen gehen, weil keiner mehr für sie kocht.“

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Dehoga Niedersachsen, sieht das ähnlich: „Der Arbeitsmarkt muss sich an die Bedingungen anpassen und nicht umgekehrt.“ Es sei schwierig, wenn andere Branchen wie Logistikunternehmen, ihren Mitarbeitern Erleichterungen anbiete, das Gastgewerbe aber nicht. „Vieles hat sich da in den vergangenen Jahren schon geändert, aber das kann noch mehr werden“, macht er deutlich.

„Wir sind besorgt“

Für ihn habe es aber schon vor der Pandemie große Personalprobleme gegeben. Der Arbeitsmarkt sei bereits angespannt gewesen. „Wir haben schon vor Corona mehr Personal gebraucht.“ Das habe sich nun noch weiter verstärkt. Anders als Wolter, ist Balke optimistisch. „Ich habe die Hoffnung, dass die Beschäftigten wieder kommen, wenn sich die Situation normalisiert hat.“ Bundesweit hätten seinen Angaben nach rund 15 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten das Gewerbe verlassen. Bei den geringfügig Beschäftigten geht er von einer ähnlich hohen Zahl aus.

Zahl der Minijobber steigt leicht Laut dem Quartalsbericht der zentralen Einzugs- und Meldestelle für alle geringfügigen Beschäftigungen in Deutschland steigen die Zahlen der Minijobber bereits wieder. Im Vergleich zum ersten Quartal 2021 stieg die Zahl der geringfügig Beschäftigten im gesamten Gastgewerbe demnach um 63,3 Prozent auf 586.977. Dafür ist vermutlich das Ende des Lockdowns verantwortlich. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl jedoch lediglich um 0,7 Prozent. Pressesprecherin Christiane Krüger macht deutlich: „Es ist eine Zunahme der Minijobber zu verzeichnen, allerdings wird immer noch händeringend gesucht.“ Besonders auffällig: Im Bereich Hotels, Gasthöfe und Pensionen verzeichnet die Minijob-Zentrale einen Rückgang von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wogegen es bei den Caterern und sonstigen Verpflegungsdienstleistungen einen Zuwachs von 5,8 Prozent gibt. Für die Region Hannover meldet die Arbeitsagentur Hannover im Vergleich von Dezember 2019 zum Dezember 2020 allein in der Gastronomie einen Rückgang von 3671 Beschäftigten (von 21.197 auf 17.526). Davon fallen 2086 unter die geringfügige Beschäftigung und die übrigen 1585 auf die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten.

Wolter hat deswegen vorübergehend einige Köche seiner Catering Firma in seinem Restaurant eingesetzt. „Da wir derzeit keine Veranstaltungen haben, ist das möglich.“ Das sei jedoch kein Dauerzustand. „Sobald wir wieder Veranstaltungen haben, haben wir große Personalprobleme.“ Den Unternehmer beschäftigt das stark. „Wir sind besorgt und suchen händeringend nach mehreren Köchen.“

Aushilfen arbeiten in anderen Branchen

Ralph Klemke von Meiers Lebenslust mangelt es vor allem an Servicekräften. Diese Stellen hat er häufig mit Schülern und Studenten besetzt. „Die sind jetzt aber alle im Einzelhandel oder anderswo.“ Dem Gastronomen fehlt nun die Perspektive für den Winter. „Das ist unser Hauptgeschäft und ich brauche nun dringend Aushilfen, um dann gut aufgestellt zu sein“, macht er deutlich. Er sei zwar optimistisch, dass es keinen weiteren Lockdown gibt, doch „im Hinterkopf bleibt diese Befürchtung“.

Es wird deutlich: Vom Personalmangel betroffen sind vor allem die Gastronomen, die auf Aushilfen angewiesen sind. Das Team vom Hotel Haase arbeitet beispielsweise ausschließlich mit Festangestellten, alle seien unbefristet angestellt. „Wir haben keine Aushilfen, unsere Mitarbeiter waren in der Kurzarbeit“, so Mitinhaberin Ulrike Haase.

Vom Personalmangel verschont: Ulrike Haases Mitarbeiter waren während des Lockdowns in Kurzarbeit und kommen nun langsam zurück. Quelle: Christian Behrens

Langsam kämen die Angestellten zurück, allerdings noch nicht in voller Stärke. Es machen sich beispielsweise die fehlenden Messen bemerkbar, durch die aktuellen Corona-Regelungen dürfen die Restaurant-Kapazitäten außerdem nicht vollständig genutzt werden.

Von Cecelia Spohn und Stella-Sophie Wojtczak