So langsam schließen sich die Lücken in der Führungsetage des Rathauses. Die neue Sozialdezernentin Sylvia Bruns kann in Kürze ihre Arbeit aufnehmen. Anfang kommender Woche will OB Belit Onay ihr die Ernennungsurkunde überreichen. Sie muss noch ihr Landtagsmandat niederlegen.

Eine unterlegene Bewerberin hatte Konkurrentenklage eingereicht, nachdem die Wahl Onays auf Bruns gefallen war. Es heißt, die Frau sei schwerbehindert. Das Handicap sei nicht ausreichend bedacht worden. Beim Verwaltungsgericht Hannover zog die Bewerberin jetzt ihre Klage zurück. Die Mitteilung liegt der Stadt seit Donnerstag Mittag vor.

Bruns (51 Jahre, FDP-Landtagsabgeordnete, verheiratet und Mutter zweier Kinder) hatte eigentlich am 5. Oktober vom Landtag ins Rathaus wechseln wollen. Bei der Wahl im Rat waren auf sie 39 Ja- und 21 Nein-Stimmen entfallen.

Nachfolgerin von Beckedorf

Die frühere Ratsfrau hat den Bereich Pflege, den Kampf gegen Rechtsextremismus und Hilfe für Obdachlose als ihre Topthemen benannt. Das Dezernat leitete bislang Konstanze Beckedorf, die jetzt für Kultur und Sport zuständig ist.

Vom neuen Trio an der Führungsspitze ( Lars Baumann für Personal, Digitalisierung und Recht, Thomas Vielhaber für Bauen und Bruns) ist bislang nur Baumann gestartet. Vielhaber wird am 1. November die Nachfolge des bisherigen Stadtbaurats Uwe Bodemann antreten.

Lücken im Team bleiben

Vom Ende der Doppelbelastung im Dezernententeam kann allerdings noch keine Rede sein. Beckedorf ist krank, die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette nach einem Beinbruch bei der Eröffnung der Kunstfestspiele Herrenhausen eigentlich auch.

