Keine Kita-Gebühren: Aber warum kassiert die Stadt bei Tagespflege ab?

Hannover

Eltern in Hannover sind seit Januar 2021 wegen der Corona-Pandemie von den städtischen Gebühren befreit, auch wenn sie eine Notbetreuung in Anspruch nehmen. Noch bis mindestens Ende März setzt die Stadt die Kita-Gebühren vorerst aus. Unmut über diese Regelung gibt es unter Eltern, deren Kinder in sogenannten Großtagespflegestellen betreut werden. Dort werden weiter Gebühren erhoben.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine betroffene Mutter macht ihrem Ärger im Gespräch mit der NP Luft: „Das ist unfair und stellt eine völlige Ungleichbehandlung dar. Wir werden wie zweite Klasse behandelt.“ Immer wenn es ums Geld gehe, wolle man mit der Großtagespflege scheinbar nichts zu tun haben, so die Frau: „Wenn es aber um die Erfüllung der Betreuungsquote geht, sind wir plötzlich wieder gut genug und werden natürlich dazugezählt.“

Warum werden Großtagespflegen anders behandelt?

Die Stadtverwaltung begründet die weitere Aussetzung der Kita-Gebühren mit den weiterhin unklaren Öffnungsperspektiven. Da die Region Hannover noch immer zu den Hochinzidenzkommunen zählt, müssen Krippen und Kindergärten vorerst geschlossen bleiben und dürfen lediglich eine Notbetreuung anbieten. Auf Anfrage teilt die Stadt mit: „Die Einrichtungen der Kindertagespflege sind von der Aussetzung der Beitragspflicht ausgenommen, weil die Betreuung dort im Grundsatz gemäß der Niedersächsischen Corona-Verordnung im Regelbetrieb erfolgt.“

Gebühren trotz Notbetreuung – Eltern sind sauer

Doch die betroffene Mutter weist daraufhin, dass seit Anfang Januar auch in der Südstädter Großtagespflege ihrer Kinder kein Regelbetrieb stattfinde. „Die Räumlichkeiten geben keine Gruppentrennung her. Stattdessen gibt es nur eine Notgruppe mit acht Kindern. Trotzdem bittet uns das Familienservicebüro der Stadt zu Kasse. Nur wer sich dort explizit beschwert hat, wurde befreit. Das darf doch nicht sein.“

Die Stadt teilt dazu mit: „Es ist allerdings möglich, dass die Betreuung in Einrichtungen der Kindertagespflege in Einzelfällen aufgrund behördlicher Verfügung oder gesetzlicher Regelung untersagt wird, etwa wenn es einen Coronafall gebe oder die Anzahl der genehmigten Plätze reduziert werden muss. In diesen Fällen wird kein Kostenbeitrag erhoben.“ Die Mutter zur NP: „Schon merkwürdig, dass diese Informationen im Familienservicebüro der Stadt offenbar nicht bekannt sind oder einfach anders gedeutet werden.“

Von Britta Lüers