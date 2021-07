Keine Kehrtwende, aber: Die Inzidenz in der Region Hannover steigt seit zwei Tagen wieder

Hannover

Es ist noch gar nicht so lange her, da hat sich die Region Hannover noch in ganz anderen Sphären bewegt. Am 30. April führte das Robert-Koch-Institut (RKI) für Niedersachsens Landeshauptstadt einen Inzidenzwert von 152,9. Insofern ist es viel zu früh, um von einer Kehrtwende zu sprechen, aber die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche ist halt in den vergangenen beiden Tagen zum ersten Mal seit besagtem 30. April wieder gestiegen.

102 Neuansteckungen am Samstag und Sonntag

Vergleichsweise verschwindet gering, von 3,5 am Freitag, auf 4,3 am Samstag und 5 am Sonntag. Da hat Hannover Anfang Mai ganz andere Sprünge gemacht. Anders als im Laufe der Woche passte sich die Region am Wochenende der Entwicklung im gesamten Bundesland an. Laut RKI-Daten vom Sonntagmorgen lag die Inzidenz zuletzt bei durchschnittlich 3,7.

Damit hält die Tendenz einer geringfügigen Zunahme an: Für Samstag war noch ein Wert von 3,4 und für Freitag – nach stetigen Rückgängen in den Tagen davor – von 3,3 gemeldet worden. Am Sonntag kamen 53 bestätigte Ansteckungen hinzu, tags zuvor waren es 49 gewesen. Weitere Todesfälle gab es nicht. Insgesamt starben in Niedersachsen bisher 5769 Menschen in Zusammenhang mit dem Covid-19-Erreger.

In den einzelnen Städten und Kreisen bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz noch auf einem relativ geringen Niveau. Nur in den Landkreisen Celle (15,6) und Stade (13,7) lag sie mit Stand Sonntagmorgen über der Schwelle von 10. Für acht Kommunen gab das RKI den Wert null an: Ammerland, die Grafschaft Bentheim, Leer, Lüchow-Dannenberg, Northeim, Uelzen, die Wesermarsch sowie Wilhelmshaven. 57,2 Prozent der Menschen in Niedersachsen haben mindestens eine Impfung erhalten.

Von NP-Redaktion