Stetig steigende Übernachtungszahlen mit zuletzt mehr als vier Millionen Übernachtungen in 2019 – mit reichlich Rückenwind war Hannover ins Tourismus-und Veranstaltungsjahr 2020 gestartet. Doch dann kam Corona und die totale Flaute: Seit März 2020 wurden 23 Messen und weitere Veranstaltungen mit überregionaler Strahlkraft wie Maschseefest, Feuerwerkswettbewerb, Schützenfest und zuletzt auch der Weihnachtsmarkt abgesagt. Mehr noch: Seit dem Frühjahr sind im Prinzip alle touristischen Angebote eingestellt, darunter auch kleinere, regionale Offerten wie das Frühlingsfest, der Flohmarkt, die Stadtführungen und die Turmauffahrt zur Kuppel des Neuen Rathauses, immerhin rund 100.000 Besucher fahren jedes Jahr mit dem einzigartigen Schrägaufzug nach oben. Der Winterzoo mit rund 200.000 Besuchern jedes Jahr hatte ebenfalls schon im Frühjahr pandemiebedingt abgewunken.

„Das System wurde auf Null zurückgefahren“, sagt Hannovers Tourismus- und Marketingchef Hans Nolte. Noch bevor die Bundesregierung im April zum großen Keulenschlag ausgeholt und alle Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31. August verboten hatte, vermeldete die Hannover Veranstaltungs GmbH ( HVG) bereits die Absage des Maschseefestes, das vom 29. Juli bis 16. August stattfinden sollte. Die HVG richtet seit vielen Jahren das Maschseefest mit seinen witterungsbedingt jährlich 1,7 bis 2,5 Millionen Besuchern aus, und war schon früh zum Handeln gezwungen. Hans Nolte: „Wir hatten gerade die großen Stände für die nächsten drei Jahre vergeben und haben bereits zwei Tage nach dem Verschicken der Bescheide das Maschseefest abgesagt, um Regressforderungen der Betreiber zu vermeiden.“ Denn es sei früh abzusehen gewesen, dass das Maschseefest als Massenveranstaltung nicht durchführbar gewesen wäre.

2020 ohne Fest: der Maschsee. Quelle: Schaarschmidt

Kein Maschseefest, kein Feuerwerkswettbewerb, keine Turmauffahrten, ebenfalls kein Flohmarkt und keine Öffnung des Tourismus-Counters im Neuen Rathaus – damit war der HVG als Veranstalterin dieser Angebote auf einen Schlag die Geschäftsgrundlage entzogen worden. Die Folge: „Die HVG stand kurz vor der Insolvenz“, so Hans Nolte. Durch das Auslösen von Gewinnrücklagen und Kostenreduzierungen im laufenden Jahr etwa durch Einstellen von Werbeaktivitäten und durch eine Tourismusförderung der NBank, der Investitions-und Förderband des Landes Niedersachsen, an die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), der Muttergesellschaft.

Kartenkäufer fürs Feuerwerk verzichten auf Erstattung

Zum Fortbestand der HVG habe aber auch beigetragen, berichtet Hans Nolte weiter, dass viele Kartenkäufer für die fünf ausgefallenen Feuerwerkswettbewerbe auf eine Rückzahlung verzichtet haben – immerhin handelte es sich um rund 28.000 verkaufte Tickets, die nun für 2021 ihre Gültigkeit haben. Das sind immerhin rund 50 Prozent der Tickets. „Die Fans des Feuerwerkswettbewerbs haben uns die Treue gehalten“, so der Tourismuschef. Zusammen gekommen sei so eine sechsstellige Summe, die die Hannover Veranstaltungs GmbH als Liquiditätsmittel verwenden konnte, etwa zur Begleichung der Vorhaltekosten fürs Maschseefest. Dadurch habe eine gute Fortführungsprognose für die HVG bestanden, die den NBank-Kredit stark begünstigt habe, erklärt Hans Nolte. Trotzdem gabs im Jahr ohne Großveranstaltungen auch Abstriche: Von den ehemals 19 HVG-Mitarbeitern blieb nur Chef Nolte übrig, beim Rest wurden Arbeits- oder Zeitverträge nicht verlängert oder sie wanderten ab.

Maschseefest 2021 steht noch in den Sternen

Nicht besser sieht es bei der Muttergesellschaft, der HMTG, aus. Seit dem 1.April sind die knapp 70 Angestellten in Kurzarbeit, die für einige bis weit ins Jahr 2021 verlängert werden muss – weil Veranstaltungen, die es zu bewerben lohnt, nach wie vor nicht planbar sind. Kurzum: Auch 2021 bleibt stand jetzt alles in der Schwebe. Das gilt auch fürs Maschseefest, die größte Freiluftparty Niedersachsens, die vom 28.Juli bis 15. August 2021 gefeiert werden soll. „Stehen die Betreiber noch zu ihren Verträgen? Existieren sie überhaupt noch? Was ist mit den Dienstleisterfirmen? Das alles wissen wir nicht“, sagt Hans Nolte. Wahrscheinlich erst Ende des ersten Quartals 2021 wisse man wohl mehr, also rund vier Monate vor dem geplanten Start des Maschseefestes. „Es darf aber kein großer Standbetreiber fehlen, sonst ist das Maschseefest nicht finanzierbar.“

Schützenfest fiel aus, Vereinleben kommt zum Erliegen

Ein symbolischer Fassbieranstich des vom Brauhaus Ernst August gebrauten Festbieres vor dem Rathaus am 2. Juli mit handverlesenen Gästen – das war es dann auch schon. Das 491. Schützenfest fiel ebenfalls wegen der Pandemie aus, sonst traditionell Jahreshöhepunkt im Leben der Schützen aus Stadt und Umland. Doch 2020 hatte auch für sie viel mehr Negatives zur Folge. „Im Prinzip ist das komplette Vereinsleben zum Erliegen gekommen“, sagt Schützenpräsident Paul-Eric Stolle. Alle Schießwettbewerbe seien abgesagt worden und damit habe auch die Motivation gefehlt, sich regelmäßig zu Schießabenden zu treffen und zu üben. „Das Schützenjahr 2020 haben wir komplett abgehakt“, so Stolle. Ob es 2021 wieder weitergeht? „Diese große Frage stellen wir uns alle Schützen, und darauf haben wir aktuell keine Antwort.“

Allein vor dem riesigen Schützenplatz: Schützenpräsident Paul-Eric Stolle vor dem Gilde-Tor. Quelle: Franson

Alles in der Schwebe – das galt lange Zeit auch für den beliebten Weihnachtsmarkt in Hannover, der eigentlich am 23. November starten sollte. Die steigenden Coronazahlen ab Herbst machten für die Stadt als Veranstalterin die Planungen aber schwierig – wie sollten die Abstandsregelungen eingehalten werden bei einer Veranstaltung, die jedes Jahr locker 1,5 bis 1,85 Millionen Besucher anzieht? Es wurde viel hin und her überlegt, auch ein entzerrter Markt in der Art eines Lindwurmes, der sich durch Hannovers Innenstadt zieht, war in der Verlosung. Am Ende kam – auch durch neue Auflagen des Landes – die coronabedingte Absage. Nun gibt es Pläne für einen City-Wintermarkt im neuen Jahr, doch die liegen beim Gesundheitsamt der Region Hannover auf Eis – der aktuellen Corona-Zahlen wegen. Wirtschaftsdezernentin und Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) sagte vor kurzem, ein Wintermarkt sei nur innerhalb der geltenden Coronaverordnung möglich. „Die Region Hannover muss den Markt genehmigen, wir entscheiden nicht.“

Kommt im neuen Jahr der City-Wintermarkt?

Vorbild für diesen City-Wintermarkt ist die Aktion „Summertime in the City“, die für die Schausteller als Ersatz für das ausgefallene Frühlings-und Schützenfest stattgefunden hatte. Von Anfang August bis Ende September gab es den Innenstadt-Rummel an verschiedenen Plätzen der Stadt: Die Fahrgeschäfte und Buden waren an den Standorten Opernplatz, Steintor, Georgstraße, Lister Meile und Maschsee-Nordufer und wechselten wöchentlich. Hannover machte es wie viele andere deutsche Großstädte in diesem Jahr und ermöglichte den Rummel auf Zeit als Ausgleich für die Absage von Schützen- und anderen Volksfesten – eine Idee, die durchaus ankam bei den Hannoveranern. Schausteller-Chef Fred Hanstein war jedenfalls zufrieden.

Alarmstufe Rot: Die Veranstaltungsbranche demonstrierte immer wieder – wirklich verändert hat sich die Lage dadurch nicht. Quelle: Schaarschmidt

Das war aber noch nicht alles: Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Volksfeste richtete ab Anfang Oktober für vier Wochen auf dem Schützenplatz eine Art Oktoberfest aus. Das durfte wegen der Corona-Bestimmungen des Landes so aber nicht genannt werden, deshalb hieß es schlicht Herbstvergnügen. Ordnungsrechtlich handelte es sich um einen mobilen Freizeitpark für etwa 100 Stände. Das Hygienekonzept sah eine Einzäunung des Areals vor (die es dauerhaft rund um den Schützenplatz sowieso gibt), einen kontrollierter Einlass, außerdem gab es einen niedrigen Eintritt, der in Form von Wertmarken gegengerechnet wurde, den die Besucher einlösen konnten. Maximal 3800 Besucher wurden gleichzeitig auf den Platz zu lassen. Ergebnis: Etwa 70 000 Besucher kamen zum Herbstvergnügen auf dem Schützenplatz – das waren etwa zehn Prozent der Besucherzahl des Vorjahres mit seinem regulären Oktoberfest. „Mit zehn Prozent kann man nicht zufrieden sein. Aber wir sind froh, dass wir überhaupt unserer Tätigkeit nachgehen durften“, sagte Harald Müller, Veranstaltungsleiter und Hygienebeauftragter des Herbstvergnügens.

Eine Resonanz, die sinnbildlich stehen könnte für das Corona-Veranstaltungsjahr 2020: Angesichts der dramatischen Entwicklung beim Corona-Infektionsgeschehen stand niemandem so recht der Sinn nach Feierei, unabhängig der Ansteckungsgefahr. Bleibt etwas zurück? „Die Veranstaltungsszene wird sich ändern, denn sie geht massiv geschädigt aus diesem Jahr hervor“, meint Hannovers Chefvermarkter Hans Nolte. Schützenpräsident Paul-Eric Stolle geht davon aus, dass auch das Schützenfest 2021, das vom 2. bis 11. Juli gefeiert werden soll, nicht das sein werde, „wie wir es bisher kannten“. „Wir wollen und sollten etwas machen, aber was genau ist ja abhängig vom Verlauf der Pandemie und den gesetzlichen Vorgaben.“

