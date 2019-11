Keine Enttäuschung spürbar: Nach der Wahl geht’s für Scholz zum Karneval

Hannover

Und dreimal Linden Alaaf. Pünktlich um 19.11 Uhr starteten am Montagabend die Lindener Narren in die Session. 250 Gäste drängten sich in der Narrhalla in Ricklingen, um zu singen, zu schunkeln und zu ehren. Martin Argendorf, Präsident des größten Karnevalsvereins im Norden, zeichnete Marathon-Chefin Stefanie Eichel mit dem „Narrenotto“ aus, später wurde aus Johanniter-Dienststellenleiter Michael Homann ein „Gardeminister“. Im Programm waren die Bierfahrer, Tanzmariechen, Garden und Schlagersängerin Isabel Krämer, die ausrief, was in der närrischen Zeit wohl alle Jecken denken: „Ich liiiiiebe das Leben“!

Eckhard Scholz feiert mit

Eine Aussage, die ganz offenbar auch Eckhard Scholz unterschreiben würde. Denn der OB-Kandidat der CDU konnte am ersten Tag nach seiner Niederlage gegen Belit Onay schon wieder lachen – und war mit dabei.

Mit Narrenkappe auf dem Kopf und seiner Frau Cornelia an der Seite feierte er gut gelaunt mit. Das Leben geht halt weiter, auch nach einer verlorenen Oberbürgermeister-Wahl. Darauf ein dreifaches Linden Alaaf!

Von Christoph Dannowski