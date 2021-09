Keine Einigung: Einzelhändler demonstrieren in Hannovers Innenstadt

Hannover

„Ohne uns kein Geschäft“ – unter diesem Motto haben am Freitag rund 130 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Einzelhandels in Hannovers Innenstadt demonstriert. Zuvor waren die Tarifverhandlungen des Handels gescheitert.

Konkret Betroffen waren die Filiale von Primark, mehrere Geschäfte von H&M und Douglas sowie der Baumarktkette Obi und das E-Center in Springe. Gefordert wird eine Erhöhung der Gehälter um 4,5 Prozent und 45 Euro pro Monat sowie ein Mindesteinkommen von 12,50 Euro pro Stunde. „Für die Auszubildenden fordert wir eine Erhöhung von 100 Euro“, sagt Sebastian Triebel Verdi-Gewerkschaftssekretär des Fachbereichs Handel. „Außerdem wollen wir eine Laufzeit von 12 Monaten, um die wirtschaftlichen Entwicklung sowie die Entwicklung der Inflation mit in den Blick nehmen können.“

„Das ist Diskriminierung“

Die Arbeitgeber bieten dagegen für Betriebe, die „gut“ durch die Pandemie gekommen sind, eine Erhöhung von zwei Prozent in diesem Jahr sowie eine Zahlung von 300 Euro. Im Jahr 2022 soll es eine Erhöhung von 1,4 Prozent und in 2023 nochmal um zwei Prozent geben. Gleiches gilt für die Auszubildenden. Alle anderen Betriebe sollen frühestens im März 2022 eine Erhöhung erhalten.

„Das ist diskriminierend“, sagt Triebel. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten allein dadurch, dass sie in Kurzarbeit waren und damit deutlich weniger Geld bekommen haben, einen Beitrag für die Stabilisierung des Einzelhandels geleistet. „Ausgerechnet diejenigen, die gestern noch als Helden des Alltags gefeiert wurden, werden heute im Regen stehen gelassen“, sagt Gewerkschaftssekretärin Havva Öztürk.

Weitere Streiks in den nächsten Wochen

Die Geschäfte würden mittlerweile sogar die Einbußen des Lockdowns wieder rausholen. „Ein Textilgeschäft in Hannover hatte beispielsweise im August diesen Jahres ein plus von 114 Prozent im Vergleich zum August 2019, also vor der Pandemie“, erklärt Triebel. Außerdem werden immer wieder Stellen im Einzelhandel abgebaut. „Am Ende müssten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit von zwei bis drei Personen machen“, kritisiert Triebel. „Wir alle merken doch, dass im Geschäft kaum noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung stehen.“

Ein Termin für die nächsten Verhandlungen steht nach Angaben von Triebel noch nicht fest. „Es wird in den nächsten Wochen weitere Streiks geben“, macht er klar.

Von Cecelia Spohn