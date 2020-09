Hannover

Risse an den Fugen, bröckelnder Beton: Die Weidetorbrücke in Groß-Buchholz ist in die Jahre gekommen. Fest steht: Die marode B-3-Hochstraße von 1965 muss abgerissen werden, zu groß sind die Schäden am Bauwerk. Seit Donnerstag ist die vierspurige Autobrücke deshalb stadtein- und -auswärts jeweils nur noch auf einer Fahrbahn für Pkw befahrbar – und das wird wohl noch einige Jahre so bleiben.

Speziell schwer beladene Lastkraftwagen haben der Überführung im Laufe der Jahre immer mehr geschadet. Um den Lastverkehr zu reduzieren, wurde am 10. Juli eine 3,5-Tonnen-Begrenzung für Fahrzeuge erlassen – ohne Erfolg. „Einige Lkw-Fahrer haben sich trotzdem nicht dran gehalten“, berichtet Friedhelm Fischer, Leiter des Geschäftsbereichs Hannover der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV). Deshalb nun die Ein-Spur-Maßnahme: „Wir müssen das auf Null beschränken. Jeder weitere Laster schadet der weiteren Stabilität.“

Instandhaltungsarbeiten kosten „hohen einstelligen Millionenbetrag“

Täglich passieren bis zu 66.000 Fahrzeuge die Weidetorbrücke, die nun jeweils über 2,10 Meter breite Fahrspuren geleitet werden. Kein Durchkommen für Lkw, die, wie schon mit der Gewichtsbegrenzung geplant, die 440 Meter lange Hochstraße über den Weidetorkreisel umfahren müssen. Generell ist laut Landesbehörde auch eine weiträumige Umleitung über den Südschnellweg sowie die Autobahnen 2 und 7 ausgeschildert. Dennoch: In den Verkehrsspitzenzeiten müsse in diesem Bereich mit Behinderungen gerechnet werden.

Umleitung: LKWs müssen die Hochstraße über den Weidetorkreisel umfahren. Quelle: Nancy Heusel

Das Problem am Bauwerk: Die Brücke ist auf sogenannten Pilz-Stützen errichtet, die wiederum durch aufliegende Stahlbeton-Platten verbunden sind. Genau dort, wo diese aufliegen, habe die Landesbehörde bei Kontrollen Mängel entdeckt: „An allen 30 Fugen sind Betonabplatzungen und Risse an den Fugen“, so Fischer.

Bröckelig: An vielen Stellen der Weidetorbrücke sind die Mängel offensichtlich. Quelle: Nancy Heusel

Um das marode Bauwerk für alle Verkehrsteilnehmer „so sicher wie möglich“ zu erhalten, soll in diesem Jahr noch eine Betonsanierung beginnen. Frühestens 2021 sind die Verstärkungsmaßnahmen mit dem Einbau von Stabspanngliedern an den bröckelnden Fugen geplant. Die Kosten der Instandhaltungsarbeiten, die bis 2023 abgeschlossen sein sollen, sollen sich laut Fischer auf einen „hohen einstelligen Millionenbetrag“ belaufen.

Hannover hat ein Problem mit seinen Schnellwegbrücken Marode und baufällig: Nach der Südschnellwegbrücke in Döhren hat sich auch die Weidetorbrücke in Groß-Buchholz zu einem Hochstraßen-Sorgenkind in Hannover entwickelt. Doch das Problem ist viel größe: 35 Schnellweg-Brücken sind auf dem Prüfstand. Viele dieser Bauwerke sind in den 50ern und 60ern entstanden. „Damals wurde noch mit einem ganz anderen Verkehrsaufkommen kalkuliert“, sagt Friedhelm Fischer, Leiter des Geschäftsbereichs Hannover der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Sanierungen und Neubauten dürften daher den Verkehr in und um Hannover noch lange beschäftigen. Dazu gehört auch die Schwanenburgbrücke auf dem Westschnellweg, an der die Arbeiten im Jahr 2022 starten sollen.

Brückensperrung am Wochenende – Neubau-Beginn ungewiss

Für die einleitenden Vermessungsarbeiten und Belastungstests wird die Weidetorbrücke bereits am Wochenende erstmals gesperrt. „Da darf sich nichts bewegen“, erklärt Fische die Sperrung von Freitagnachmittag, 15 Uhr, bis Sonntagfrüh um 5 Uhr.

Vermessungsarbeiten: Am Wochenende wird die Weidetorbrücke voll gesperrt. Quelle: Nancy Heusel

Wann und wie der Verkehrsknotenpunkt erneuert wird, stehe noch in den Sternen, sagt Fischer: „Wir würden wieder eine Brücke bauen, doch die konkrete Planung kann erst mit dem Planfeststellungsverfahren beginnen.“ Dieses sei bereits ausgeschrieben, der Auftrag dafür werde bestenfalls in „ein bis zwei Monaten“ vergeben. In diesem soll auch eine Unterführung wie am Südschnellweg geprüft werden. Wie lange es jedoch bis zum Neubau-Beginn dauert? „Ob das in fünf, sechs oder zehn Jahren passiert, können wir noch nicht sagen“, so Fischer: „Sicher ist nur, dass wir so schnell wie möglich starten wollen.“

