Hannover

„Fast schon DDR 2.0“ sei Hannover – wegen seiner strengen Vorgaben im Wohnungsbau. Die jüngste Kritik von Gartenheim-Chef Günter Haese an Verwaltung und Politik hatte es in sich. Nun muss er selbst einstecken. „Wir haben hier schon DDR-Verhältnisse in unserer Anlage“, kritisiert einer seiner Mieter aus der Trojanstraße in der List. Grund: Seit einer Woche hat er kein warmes Wasser. Und das könnte noch für Monate so bleiben.

Laut Haese sind 175 Wohnungen an der Pelikanstraße und Trojanstraße betroffen. Die Fernwärmeleitungen seien defekt. „Wir haben mehrfach versucht, sie zu reparieren. Aber sie sind hinüber und wir müssen sie komplett erneuern. Da müssen wir um etwas Geduld bitten“, sagt Haese. Er hofft, dass die Reparaturen „noch vor der Heizperiode abgeschlossen werden können“. Die beginnt im Oktober.

Fachfirmen für Reparatur schwierig zu bekommen

Allerdings sei es angesichts der angespannten Marktlage „schwierig Fachfirmen dafür zu bekommen“. Deren Auftragsbücher sind voll. Und die Schäden an den Leitungen in der Gartenheim-Anlage größer als zunächst vermutet. „Wir haben mehrere Lecks festgestellt“, sagt Haese. Als Ersatz will er den Mietern Duschcontainer auf den Hof stellen, und zwar „so, dass die Wege möglichst kurz bleiben“. Geliefert werden sollen sie am 8. August und so lange stehen bleiben, bis die Schäden behoben sind.

Am Montagnachmittag gelang es zwar noch einmal die Leitungen abzudichten. Ob diese halten, sei allerdings „ungewiss“, räumt Haese ein. Ausgewechselt werden müssten sie „aber auf jeden Fall“. „Das Warmwasser habe ich gleich ausgenutzt“, sagte eine Mieterin der NP. Zuvor hätten sie und ihr Mann „zum Glück öfter bei der Tochter in Bothfeld duschen können“. Die Aussicht, einen Duschcontainer nutzen zu müssen, findet sie allerdings „nicht so lustig“.

Das Problem: Marode Fernwärmeleitungen im Boden. Sie sind rund 40 Jahre alt und müssen dringend saniert werden. Quelle: Michael Wallmüller

Das gilt auch für ein junges Pärchen. „Wenn ich Duschcontainer haben möchte, buche ich einen Campingurlaub“, sagt sie. Zwar habe die Genossenschaft bereits darüber informiert, dass Arbeiten anstehen und Firmen dafür gesucht würden. Konkrete Informationen habe man aber noch nicht bekommen. In den Tagen ohne Warmwasser habe sie „immer gehofft, dass es schön heiß ist, damit ich mich auf die kalte Dusche freue“. Ihr Partner ist „öfter mal schwimmen gegangen“ und hat dann dort geduscht.

Dass so viele Wohnungen vermutlich über Monate ohne Warmwasser auskommen müssen, ist laut Randolph Fries vom Deutschen Mieterbund in Hannover „schon ein härterer und seltener Fall“. Man müsse „sehr genau hinschauen, ob Gartenheim fahrlässig gehandelt und die Sanierung unnötig lange verschleppt hat“.

Gartenheim-Chef sieht „keine Schlamperei“

Das Duschen im Container sei „eine erhebliche Einbuße der Wohnqualität“. Von Gartenheim erwartet Fries, dass die Genossenschaft den Mietern „von sich aus Mietminderungen anbietet“. Er empfiehlt, „die Miete in jedem Fall nur unter Vorbehalt“ zu zahlen.

„Mit Schlamperei hatte das überhaupt nichts zu tun“, sagt hingegen Gartenheim-Chef Haese. Es handele sich um „ein sehr komplexes Problem, das so nicht erkennbar war“. Er fürchtet, dass „wahrscheinlich der ganze Stadtteil aufgegraben werden muss“.

Von Christian Bohnenkamp