Hannover

21 Kinder wurden am Montagabend im Impfzentrum am Zoo in Hannover mit einer Vakzin-Dosis geimpft, die eigentlich für Erwachsene ausgelegt war. Der Aufschrei war im Anschluss riesengroß, die Region musste sich viel Kritik anhören. So eine „Panne“ dürfe „nicht passieren“, sagte auch Regionspräsident Steffen Krach. „Wir werden alles dafür tun, dass sich das nicht wiederholt. Ich entschuldige mich ausdrücklich bei allen Eltern und vor allem bei den Kindern.“

Ferner betonte Krach, dass dieser Fehler natürlich „der Worst Case für die Impfkampagne“ sei. Es wurden allerdings sofort entsprechende Maßnahmen eingeleitet. So sollen Kinder und Erwachsene künftig nicht mehr an einem Ort geimpft werden, um derartige Pannen zukünftig vermeiden zu können. Kinder können sich ihre Spritze weiterhin am Zoo abholen, Erwachsene sollen hingegen in der Ernst-August-Galerie geimpft werden.

Krach bedankt sich für das Vertrauen

Übrig blieb bloß die Frage, ob diese Maßnahmen auch fruchten und die Impfangebote weiterhin angenommen werden. Die Region Hannover teilte dazu am Mittwoch auf Twitter mit, dass schon einen Tag nach der Impfpanne, also am Dienstag, „nahezu alle gebuchten Termine für Kinderimpfungen wahrgenommen“ worden seien, „ein erhöhtes Absageverhalten gab es nicht“. Insgesamt hätten sich am Dienstag „404 Kinder am Zoo impfen lassen“.

Dies seien „sogar mehr Impfungen als am Vortag gewesen“, wie Regionspräsident Krach mitteilte. Außerdem bedankte er sich dafür, „dass unsere Impfzentren weiterhin Vertrauen genießen“. Trotzdem betonte Krach nochmals, dass sich „ein Vorfall wie am 3. Januar“ nicht wiederholen dürfe.

Von NP/mos