Das muss jedem klar sein: Es wird in diesem Jahr keinen Sommerurlaub geben, wie wir ihn bisher kennen. Volle Strände auf Mallorca, durch die Straßen von Rom schlendern, einen Kaffee in Lissabon genießen – das scheint unverantwortlich, meint NP-Redakteur Christian Lomoth in seinem Kommentar.