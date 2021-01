Hannover

Keine Reisen, keine Touristen, keine Buchungen: Bereits im vergangenen Jahr konnten Hotelbetreiber aufgrund der Corona-Pandemie kaum Umsatz generieren. Durch die Verlängerung des Lockdowns können derzeit weiterhin nur Dienstreisende in Hotels untergebracht werden. Die Hotelbetreiber seien längst an der Grenze des Zumutbaren angelangt: „Wir erleben gerade einen wirtschaftlichen Überlebenskampf“, sagt Cord Kelle, Vorsitzender der Fachgruppe Hotels des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga). Weil Buchungen ausbleiben, die Fixkosten aber weiterlaufen, ist die Zahlungsliquidität mittlerweile aufgebraucht: „Bereits jetzt gibt es einen existenziellen Notstand. Wenn es so weitergeht, müssen wir mit einer Pleitewelle von Hotels rechnen“, sagt auch Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG).

Dabei mache es keinen Unterschied, ob das Hotel klein oder groß sei: „Die Corona-Krise kann ein Hotel mit 20 Zimmern genauso zerlegen, wie ein Hotel mit 200 Zimmern“, weiß Kelle. Ein Beispiel dafür ist die Hotelkette der Star Inn Hotels, die nun Insolvenz beantragt hat. Die Hotelkette betreibt insgesamt 16 Hotels in Deutschland, Österreich und Ungarn – eins davon in Hannover mit 161 Zimmern und 18 Apartments. Was die Insolvenz für das Star Inn Hotel in der Hamburger Allee 65 bedeutet, ist unklar. Die Direktorin Martina Liepke wollte sich auf NP-Anfrage nicht äußern. Nach Medieninformationen sei der Insolvenzantrag der Star Inn Hotelkette erforderlich gewesen, weil sich die wirtschaftliche Lage aufgrund der Corona-Pandemie weiter verschlechtert habe und staatliche Unterstützung nicht oder nicht rechtzeitig zu erhalten war.

Anzeige

„Die ganze Branche liegt am Boden“

Besser sieht es auch bei anderen Hotels nicht aus: „Die Luft ist raus, die ganze Branche liegt am Boden“, sagt Cord Kelle vom Congress Hotel am Stadtpark. Er geht von Corona-Einschränkungen für das Gastgewerbe bis Pfingsten aus und rechnet somit mit weiteren Umsatzeinbußen bis zum Sommer. „Die Reservierungsbücher sind bis Ende August leer“, so Kelle. Der Grund: „Es gibt einfach keine Nachfrage, weil sich aufgrund des Virus niemand festlegen kann.“ Der 39-Jährige, der selbst Hoteldirektor ist, hat beispielsweise für die kommenden acht Monate weniger als 800 Buchungen insgesamt. Dabei hat sein Hotel 258 Zimmer – und nicht nur er habe aktuell eine Belegungsquote von lediglich 15 Prozent.

„Not, Chaos und Überlebenskampf“

Die Aussicht sei düster: „Ich bezweifle, dass wir so bald wieder auf das Umsatzniveau von 2019 kommen werden“, so Kelle. Frühestens 2024 könne mit damit gerechnet werden. „Bis dahin gibt es nur Not, Chaos und einen Überlebenskampf.“ Denn: Die Hotelbetreiber leiden stark unter den Umsatzeinbußen: „Und von der November- und Dezemberhilfe haben die meisten Kollegen noch nichts gesehen“, so Kelle. Eine bundesweite Umfrage der Dehoga hat ergeben, dass mittlerweile ein Drittel aller Betriebe im Gastgewerbe zahlungsunfähig sei. „Und es ist noch lange nicht vorbei“, sagt Kelle.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hans Christian Nolte von der Hannover Marketing und Tourismus GmbH ist etwas zuversichtlicher: „Es gibt aber auch Hoffnung, weil in der Region Hannover trotz Pandemie momentan rund 20 laufende Hotelneubauprojekte realisiert werden.“ Dadurch würden in der Region 5000 weitere Betten für Beherbergungszwecke entstehen – 20.000 gibt es bereits. „Das zeigt, dass Investoren weiter auf Hotels setzen und auch auf den Standort Hannover“, sagt Nolte. Die HMTG arbeite trotz Kurzarbeit bereits jetzt daran, Konzepte zu entwickeln, die Kulturtourismus sowie Hannover als Kongress- und Tagungsdestination auch in Zukunft stärken sollen: „Wir müssen die alten Ziele von 2019 unter den zukünftigen Bedingungen einer sich völlig verändernden Wettbewerbssituation wieder erreichen“, sagt Nolte.

Von Sophie Peschke