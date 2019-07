Hannover

Nach Mais und Reis ist der Weizen das drittwichtigste Getreide weltweit – doch der Klimawandel setzt dem Anbau immer weiter zu. Die Leibniz-Uni Hannover hat dazu nun einen Irrglauben entlarvt: dass die Rückkehr alter Sorten helfen würde. Das Gegenteil ist der Fall.

Weniger Regen, mehr Hitze – mit diesen Stressfaktoren müssen die Pflanzen in der Zukunft wohl häufiger kämpfen. Moderne Züchtungen seien besonders anfällig, kritisieren Umweltschützer: Die Sorten bringen zwar hohe Erträge, aber eben nur intensiv bewirtschaftet, also mit hohem Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln.

Das Ergebnis überraschte die Forscher

Das Institut für Gartenbauliche Produktionssysteme der Leibniz Universität Hannover wollte es genauer wissen: In einer der bisher größten derartigen Untersuchungen weltweit wurden fast 200 bedeutende westeuropäische Weizensorten aus den letzten 50 Zulassungsjahren mehrjährig an diversen Standorten und unter verschiedenen Bedingungen angebaut, unter anderem am Standort Ruthe ( Sarstedt).

Das Ergebnis überraschte die Forscher: Am besten schnitten neue Sorten ab – und zwar auch solche ohne Fungizid-Behandlung oder bei reduzierter Düngung. Das Team unter der Leitung von Prof. Dr. Hartmut Stützel erklärt sich das anhand der „langjährigen Selektion auf Ertrag“, bei der unbewusst auch die Gene weitervererbt wurden, die das Getreide widerstandsfähiger machen. Die Wissenschaftler glauben zudem, dass in den Sorten noch „viel Potenzial für weitere Verbesserungen steckt.“

Von Fabian Mast