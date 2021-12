Kein Stadionsingen! Hannover 96 und Kirchen wollen am 22. Dezember impfen statt singen

Hannover

Der Fußball-Klub Hannover 96 und die christlichen Kirchen haben ihr für den 22. Dezember gemeinsam geplantes Weihnachtssingen im Stadion wegen der hohen Corona-Infektionszahlen abgesagt. Stattdessen soll am gleichen Tag und am gleichen Ort nun eine große Impfaktion starten, teilten 96 sowie die evangelische und die katholische Kirche am Dienstag in Hannover mit.

Premiere wird auf 2022 verschoben

Das „Stadionimpfen“ soll zwei Tage vor Heiligabend von 15 bis 22 Uhr stattfinden, hieß es – „in weihnachtlicher Atmosphäre und mit musikalischer Begleitung“. Details wollen die Initiatoren am Mittwoch vorstellen. Die Premiere des Stadionsingens in der HDI-Arena wird den Angaben zufolge auf das Jahr 2022 verschoben.

Zu der Aktion waren mehrere Tausend Menschen erwartet worden. Die Veranstalter hatten bereits zahlreiche Tickets verkauft. Der Erlös war für obdachlose Menschen bestimmt. Zu den Initiatoren gehören auch der Hörfunk-Sender „Radio 21“, das Straßenmagazin „Asphalt“ und weitere Partner.

Von epd