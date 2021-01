Hannover

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird der Schulbetrieb in Niedersachsen deutlich eingeschränkter als zunächst geplant starten. Das kündigte das Land am Montag nach Beratungen der der Kultusministerkonferenz (KMK) an. Zumindest die zum 11. Januar vorgesehene Öffnung der Grundschulen mit Präsenzunterricht für alle (Szenario A) ist wohl vom Tisch. Ob der Schulstart möglicherweise sogar generell verschoben wird, ist noch unklar.

In einer Mitteilung legte das Kultusministerium am Nachmittag zwar Wert darauf, dass die Entscheidung über den neuen Fahrplan der Schulen erst am Dienstag im Rahmen des Bund-Länder-Gipfels fällt. „Klar ist aber schon jetzt“, so Minister Grant Hendrik Tonne ( SPD), „dass es bei einem Fortsetzen des Lockdowns nicht bei den Schritten bleiben kann, die wir vor der Weihnachtspause für den 11. Januar vorgesehen hatten.“ Diese Schritte sahen für Grundschulen und die Abiturklassen Präsenzunterricht mit Maskenpflicht, ansonsten Unterricht im Wechselmodell (Szenario B) vor. Nun könne sich Tonne bei einer Fortsetzung des Lockdowns „nicht vorstellen, dass wir die Grundschülerinnen und Grundschüler wie ursprünglich geplant in voller Klassenstärke in Szenario A starten lassen.“

Rückkehr zu festen Kita-Gruppen?

Schule müsse einen Beitrag zur Kontaktreduktion leisten, was laut Tonne auf unterschiedlichen Wegen geschehen könne – „über Präsenzunterricht für jüngere Schülerinnen und Schüler, Wechselmodelle zwischen Präsenz- und Distanzunterricht oder auch Distanzunterricht“. Je nach Infektionslage und aktueller Inzidenz seien diese unterschiedliche Varianten denkbar.

Welche Schritte konkret gegangen werden, soll bis Dienstag beraten und dann „sehr zügig“ bekannt gegeben werden. Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte fordert bereits eine verbindliche Lösung, die über den Januar hinaus Bestand hat: „Unsere Schulen müssen bis Ende des Schuljahres planen können, wann Wechselbetrieb oder Homeschooling angesagt ist, heißt es in einer Erklärung.

Auf Einschränkungen müssen sich voraussichtlich auch Kitas einstellen. Auch hier müssten laut Tonne Kontakte reduziert werden, beispielsweise durch die Rückkehr zu festen Gruppen, die sich nicht vermischen dürfen. Ob jede Einrichtung das so konsequent leisten kann, ist allerdings fraglich. Schon während der ersten Coronawelle hatte die strikte Gruppentrennung viele Kitas räumlich wie personell vor Probleme gestellt.

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) ging bis zuletzt davon aus, dass der Schulunterricht am kommenden Montag beginnt. Allerdings kündigte auch er am Wochenende an, dass bei einer Verlängerung des Lockdowns „auch dort Einschränkungen zu erwarten“ seien.

Im Vorfeld der Kultusministerrunde hatte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ( CDU) bereits deutlich gemacht, dass sie sich eine Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht derzeit nicht vorstellen kann. Niedersachsens Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann ( CDU) sprach sich für einen „verzögerten Gesamtbeginn um mindestens 14 Tage“ als sicherste Variante aus. Eine solche Verlängerung der Ferien brachte Tonne am Montag jedoch nicht zur Sprache.

Lehrerverband kritisiert schleppende Digitalisierung der Schulen

Der Landesschülerrat plädiert jedenfalls dafür, an den Ankündigungen festzuhalten und die meisten Jahrgänge nach den Weihnachtsferien im Wechsel zu unterrichten. „Wir haben gesehen, wie schwerwiegend die Folgen der Schulschließungen im Frühjahr für die psychische Gesundheit und den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler waren“, sagte der Vorsitzende Florian Reetz. Auch der Vorstand des Stadtelternrats hofft, dass am ursprünglichen Fahrplan möglichst wenig geändert werden muss. „Zumindest mit Homeschooling sollte es am 11. Januar aber für alle losgehen. Das wäre immer noch besser, als einfach nur die Ferien zu verlängern“, sagt Vorstandsmitglied Michael Jürgens.

Aus Sicht des Verbandes Niedersächsischer Lehrkräfte ist die Frage, ob die Schulen offen bleiben müssen, „letztendlich gar nicht so wichtig“. Entscheidend sei vielmehr, dass der Unterrichtsbetrieb überhaupt laufen könne. Hier gebe es noch immer große Schwachstellen. Die viel gepriesene Digitalisierung laufe noch immer nicht an allen Schulen rund. Sowohl bei der Ausstattung aller Schüler mit Endgeräten als auch bei der Ausstattung der Lehrkräfte mit Dienstcomputern hake es erheblich. Auch die angekündigten Ausstattungshilfen wie FFP2-Schutzmasken, Trennwände sowie die Einstellung zusätzlicher pädagogischer Mitarbeiter ließen immer noch auf sich warten.

Julia Willie Hamburg, schulpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, mahnt derweil an, die Corona-Schutzmaßnahmen dürften „nicht auf dem Rücken der Eltern umgesetzt“ werden. Damit berufstätige Eltern, die ihre Kinder nun möglicherweise unerwartet länger zu Hause betreuen müssen, finanziell abgesichert sind, fordert sie die Einführung eines Corona-Elterngelds.

Von André Pichiri