Kein Platz: Hannover setzt bei G9-Gymnasien auf Container

Die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren und damit zum Gymnasium G9 wird von Pädagogen allgemein befürwortet, stellt den Schulträger oftmals aber vor bauliche Schwierigkeiten. So wie in Hannover. 2019 legte der letzte G-8-Jahrgang sein Abitur nach zwölf Jahren ab, 2021 dann der erste G-9-Jahrgang. Ab Sommer 2020 werden die Gymnasien erstmals wieder neun Jahrgänge in ihren Gebäuden unterbringen müssen – Platz muss also her, da in diesem Jahr kein Abi-Jahrgang die Schule verlässt und das ist in kurzer Zeit sehr häufig nur über Modulanlagen möglich, im Volksmund Container genannt.

Und: Die Container, eigentlich eine Übergangslösung, stehen immer länger auf den Schulgeländen – nicht nur zwei, sondern meist fünf Jahre, manchmal sogar noch länger. Wenn Eltern ihre Kinder in diesem Jahr für ein weiterführendes Gymnasium in Hannover anmelden, dann treffen sie meist ein Klassenraum-Provisorium an – für neun der aktuell 17 Gymnasien hat die Stadt Container aufstellen lassen oder wird dies ab Sommer tun. Dazu kommen die IGSn mit Oberstufe. „Spitzenreiter“ ist die Schillerschule in Kleefeld mit 14 Klassenräumen im Container (zwei weitere bleiben bis Ende Juli), gefolgt von der Leibnizschule im Bezirk Vahrenwald-List, die ab Mitte 2020 mit zwölf Containerklassen arbeiten muss. Ab Sommer zum neuen Schuljahr stehen auch an der IGS Bothfeld im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide zwölf Container für die hochwachsende Oberstufe.

Das KWR lebt seit 2015 mit Klassen-Containern

Ebenfalls ab Sommer stehen am Gymnasium Humboldtschule zehn Container wegen des Übergangs zu G9 und Baumaßnahmen dort. Am Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium (KWR) im Stadtbezirk Mitte werden acht Klassenräume durch Container ersetzt –und zwar seit 2015. So lange muss das Gymnasium der Stadt mit den Containerklassen leben. Ein über Jahre nicht sanierter Gebäudeteil war akut einsturzgefährdet, deshalb mussten einige Klassen zur provisorischen Außenstelle in der Birkenstraße pendeln.

In der Südstadt gibt es an drei Schulen die Provisorien

Im Stadtbezirk Südstadt-Bult sind gleich drei Gymnasien mit Containerklassen ausgestattet: die Tellkampf-, Elsa-Brändström- und Bismarckschule, alle wegen des Wechsels von G8 zu G9. An der Tellkampfschule (seit April 2019) und an der Elsa-Brändström-Schule (ab August 2020) jeweils vier und an der Bismarckschule ab Sommer insgesamt acht Container. Lediglich an der Wilhelm-Raabe-Schule werden Container keine Rolle spielen – die Schule bekommt eine Außenstelle an der Meterstraße.

IGS Büssingweg bekommt im Sommer zwölf Container

Ebenfalls wegen des Übergangs zu G9 bekommt noch die Herschelschule zum neuen Schuljahr vier Container sowie die Lutherschule an der Außenstelle An der Uhlandstraße zwei Container ab Sommer wegen des 13. Abiturjahrgangs. Weiterhin sind an vier Integrierten Gesamtschulen Container aufgestellt, teils sind dort Mensen untergebracht wie an der IGS Südstadt, teils sind sie wegen der aufwachsenden Oberstufe nötig. Die IGS Büssingweg stattet die Stadt ab dem 1. August außerdem mit zwölf Containern aus.

