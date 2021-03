Hannover

Kostenloser Schwimmunterricht für alle Fünf-Bis Siebenjährigen, Übernahmegarantie nach der Ausbildung für alle Jugendliche, vielleicht ein 365-Euro-Ticket im Nahverkehr – Steffen Krach, SPD-Kandidat fürs Amt des Regionspräsidenten verspricht frischen Schwung. Im NP-Interview erzählt der auch, wie seine Familie und er mit der Corona-Pandemie klarkommen.

Im Lockdown kommen erste Lockerungen – aber die für den Einzelhandel oder Kitas gelten nicht in der Region. Noch sind die Inzidenzzahlen mit mehr als 100 zu hoch. Halten Sie es für richtig, diesen Wert zum Maßstab zu machen?

Ich will lockern, wann immer es ernsthaft verantwortlich geht. Das ist die Bedingung: Es muss verantwortlich sein. Die Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen und die Kanzlerin haben bereits Lockerungen abseits von Inzidenzen beschlossen. Die Stufen 35, 50 und 100 geben zusätzlich mehr Flexibilität. Aber es ist wichtig, dass man mehrere Faktoren berücksichtigt: Inzidenzen, den R-Wert oder auch die Belegung der Intensivbetten. Natürlich wollen wir alle, dass ein Stück weit Normalität zurückkehrt und darauf muss man eingehen. Lockern, ohne Gefahr zu laufen, dass die dritte Welle kommt, darauf kommt es jetzt an. Niedersachsen, aber auch andere Bundesländer gehen da den richtigen Weg. Der muss von einer Teststrategie flankiert werden. Und natürlich brauchen wir ein höheres Tempo beim Impfen.

Einige der 21 Städte und Gemeinden in der Region haben schon seit Wochen Inzidenzwerte, die um die 50 oder 60 liegen. Wennigsen beispielsweise oder Pattensen und Hemmingen. Verstehen Sie da die Enttäuschung, als Ganzes, als Region, betrachtet zu werden – und eben weiterhin vor geschlossenen Geschäften zu stehen?

Einheitliche Regeln richtig

Uns geht es doch allen so. Wir würden gern essen gehen oder wieder zurück in den Sportverein. Dennoch ist es für die Region wichtig, Dinge einheitlich zu regeln. Der gesamte Schutz vor Corona funktioniert dann, wenn die Leute möglichst wenig geballt an einem Ort zusammenkommen. Wenn hier in der Region in der einen Stadt die Läden wieder aufmachen und in der Nachbarstadt nicht, dann fahren doch alle dahin. Und ich kann das gut verstehen. Wir wollen doch alle längst mal wieder etwas Anderes machen, als Zuhause zu sitzen. Genau dann haben Sie aber das Problem, dass sich das Virus über die kommunalen Grenzen hinweg verbreitet. Es tut mir von Herzen leid – für uns alle. Aber es ist richtig, dass die gesamte Region einheitliche Regelungen trifft. Am schwersten fällt mir das denen zu sagen, denen der Lockdown große Sorgen macht. Eltern, Gastwirten, Hoteliers oder Einzelhändlern, die nicht mehr können und um ihre wirtschaftliche Existenz bangen.

Ein Durchbruch in der Pandemie ist wohl erst bei größerer Durchimpfung zu erwarten. Dafür ist die Region zuständig, und es gibt Kritik. Warum wird ein Impfzentrum wie auf der Messe erst jetzt auch an den Wochenenden geöffnet? Warum haben die Gesundheitsämter an Feiertagen wie Weihnachten keine Corona-Daten geliefert?

Impftempo nicht schönreden

Vor der Kritik, die immer laut wird, will ich erst mal Danke sagen. Danke an die Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz, die Feuerwehr und die vielen Engagierten, die gute Arbeit leisten. Natürlich ist kein Mensch in Deutschland glücklich darüber, wie es mit dem Impfen läuft – außer vielleicht Gesundheitsminister Jens Spahn, der scheinbar ein verzerrtes Bild der Realität hat. Das Impftempo braucht man nicht schönreden. Es wird nicht ausreichend geimpft, da es zu wenig verfügbaren Impfstoff gibt. Das wird sich erst Ende März, Anfang April ändern. Dann muss das Impfen aber auch ganz besonders mit Hilfe der Hausarztpraxen laufen. Hausärztinnen und -ärzte in Deutschland verabreichen rund 20 Millionen Grippeimpfungen in vier Wochen. Das muss auch für die Corona-Schutzimpfung möglich sein. Ich traue die Corona-Impfung jeder Hausärztin und jedem Hausarzt zu! Außerdem müssen wir alle Öffnungsoptionen mit einer klugen Teststrategie begleiten – aber der einzige wirkliche Weg raus aus der Pandemie ist das Impfen. Bei dieser Frage hat sich die deutsche Politik nicht mit Ruhm bekleckert.

Aber woran liegt das alles? An der EU, an 16 Jahren Merkel-Pragmatismus oder einfach nur an falsch verstandenen Empfehlungen für Kältegrade von Impfstoffen?

Leider war man an entscheidender Stelle nicht konsequent genug und hat es verpasst, frühzeitig ausreichend Impfstoff einzukaufen, da waren andere klüger. Dazu kommt noch, dass Deutschland die Digitalisierung besonders im Gesundheitssystem seit 15 Jahren völlig verschlafen hat – flächendeckend. Ganz häufig werden Datenschutz und Digitalisierung gegeneinander ausgespielt. Das ist ein Riesenfehler. Digitalisierung kann sogar zu mehr Datenschutz führen. Es ist deutlich sicherer, eine digitale Patientenakte als einen Papierstapel mit 20 oder 30 Faxen zu haben, da bei der digitalen Akte jeder einzelne Zugriff erkennbar ist.

Sie selbst haben gerade als Kontaktperson fast zwei Wochen Quarantäne hinter sich. Hat das Ihre Sicht auf die Corona-Krise verändert oder Ihnen klargemacht, wo besondere Probleme liegen?

„Das ist mehr als belastend“

Es war tatsächlich schon die zweite Quarantäne. Damals ging es am Tag der Einschulungsfeier meines ältesten Sohns in die Quarantäne. Wir hatten alles vorbereitet – eine coronagerechte Feier im Innenhof mit der engsten Familie. Und während der corona-konformen Feier in der Schule bekam ein Freund von uns, der zwei Reihen vor uns saß, eine SMS vom Gesundheitsamt, er sei Corona-positiv. Da mussten wir alles absagen. Mein Sohn fragt bis heute regelmäßig, wann wir die wichtigen Feiern nachholen: Weihnachten, Geburtstag oder die Einschulung. Wir haben damals einen Brief vom Gesundheitsamt bekommen, in dem stand, zwei Wochen sehen Sie ihre Wohnung nur noch von innen. Wir waren glücklicherweise in einer privilegierten Situation und hatten einen Balkon. Aber wenn ich mir vorstelle, wie es für Familien mit vier Kindern in einer kleineren Wohnung wäre… Das ist mehr als belastend.

Wie lässt sich Wahlkampf in Corona-Zeiten führen? Wie viele Termine haben Sie schon geschafft und wie läuft Werbung online?

Er läuft anders als sonst, macht aber Spaß. Wir haben gerade zum ersten Mal einen SPD-Stand aufgebaut. Zum ersten Mal nach vier Monaten. Das hätte sich vor einem Jahr auch niemand vorstellen können. Wir haben mit großem Abstand Kontakt zu Unternehmen und Vereinen gesucht und viele digitale Formate angeboten. Meine Zusammen-1-sein-Tour führe ich in der Region mit viel Abstand und unter Einhaltung aller Corona-Regeln fort, um zu hören, wo der Schuh ganz besonders drückt und um mich für Verbesserungen starkzumachen. Ich hoffe, dass wir bald über die Marktplätze laufen und richtig Wahlkampf machen können, so wie wir es kennen.

Der Einsatz wird sicherlich nach Ihrer Nominierung noch größer. Der Termin war für den 16. März geplant, wurde dann verschoben. Steht ein neuer Zeitplan?

Offizielle Nominierung im Mai?

Ohne Corona wäre der Termin längst gewesen. Die Gremien haben mich bereits am 29. September 2020 einstimmig nominiert. Der Parteitag ist Pandemie-bedingt wieder verschoben worden – jetzt hoffen wir auf die offizielle Nominierung im Mai.

Bei der Wahl zum Regionspräsidenten 2014 gaben 44.000 Stimmen den Ausschlag für den Stichwahl-Sieg von Hauke Jagau (SPD) gegen Axel Brockmann (CDU). Die SPD hat seitdem ihre Bedeutung als große Volkspartei verloren und nach 73 Jahren auch den Posten des OB in der Stadt Hannover. Was macht Ihnen trotzdem Hoffnung auf den Sieg?

Ich trete an, um zu gewinnen. Und sage, was ich vorhabe, dabei werde ich gerne konkret. Sie berichten ja auch regelmäßig über meine Ansätze für eine starke Region. Übrigens erlebe ich auch die SPD in der Region als sehr lebendig und voller Tatendrang. Wir haben eine gute Basis für den Erfolg. Und aufgrund der Corona-Krise haben wir als Gesellschaft eine neue Sicht auf das, was wichtig ist: Was es heißt, einen handlungsfähigen Staat zu haben – abseits vom Impfen. Kurzarbeitergeld, Unterstützung für Familien … das alles unterscheidet uns von vielen anderen Ländern auch in Europa, und das ist ein entscheidender Verdienst der SPD. Der Staat muss dann helfen, wenn es eine richtige Krise gibt. Das funktioniert bei uns weitgehend gut. Und wenn wir die Corona-Krise überwunden haben, kommt die Frage: Welche Partei hat die richtigen Antworten auf die dann aufkommenden sozialen und wirtschaftlichen Fragen? Wir, die SPD!

Wie störend waren da Scharmützel innerhalb der Stadt-SPD über Kandidaten zur Bundestagswahl? Gerät Geschlossenheit nicht in Gefahr?

Duskussionen solidarisch führen

Gewisse innerparteiliche Auseinandersetzungen kenne ich, seitdem ich SPD-Mitglied bin. Wichtig ist, dass die Diskussionen innerparteilich und stets solidarisch geführt werden. Die politische Konkurrenz ist nicht in der Partei, sondern außerhalb der Partei. Das sollte jeder und jede verinnerlicht haben.

Angeblich gibt es eine unter Verschluss gehaltene Umfrage zur politischen Stimmungslage in der Stadt. Ihr zufolge liegt die CDU um mehrere Punkte vor der SPD. Wie kommentieren Sie das?

Ich kenne keine Umfrage. Aber ich bin ja nicht naiv. Dass die Kommunalwahl und damit auch meine Kandidatur keine Selbstläufer werden, war mir bekannt. In ganz Deutschland gibt es keinen Wahlkreis mehr, der ein Selbstläufer für einen Sozialdemokraten oder eine Sozialdemokratin ist. Aber schauen Sie nach Nordrhein-Westfalen. Da war das auch so und viele Sozialdemokraten haben als Oberbürgermeisterkandidaten überzeugt. Die Leute entscheiden nicht nur nach Trend, sondern auch nach Eignung. Ich kämpfe jeden Tag um jede Stimme und zwar mit guten Argumenten.

Sie betonen ja immer, die Wahl des Regionspräsidenten sei eine Persönlichkeitswahl. Was sind die entscheidenden Punkte, die für Sie sprechen?

Große Glaubwürdigkeit erarbeitet

Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, stehe für ein Miteinander auf Augenhöhe und halte stets mein Wort. Dadurch habe ich mir in meinem bisherigen Job eine große Glaubwürdigkeit erarbeitet. Außerdem möchte ich mit meinen Ideen unsere Region zur Nummer-1-Region entwickeln.

Sie wollen mit Themen punkten, neue Lösungen für die Mobilität, ein modernisiertes Gesundheitssystem. Arbeit für alle und bessere Bildung sind Ihre großen Themen. Welches sind Ihre drei wichtigsten Wahlversprechen?

Wir werden ein Gesundheitssystem weiterentwickeln, das bereits sehr gut ist. Mit mir gibt es keine Privatisierung der Kliniken. Denn es ist von Vorteil, dass wir kommunale Krankenhäuser haben. Die Gesundheitsämter werden wir stärken, mit Personal und mehr Digitalisierung. Faxgeräte müssen endlich der Vergangenheit angehören. Zweitens werden wir eine klimafreundliche und soziale Mobilitätsoffensive starten. Maßstäbe müssen dabei sein: Gute Anbindung, schnelle Taktung und ein fairer Preis. Wir möchten, dass viele Menschen das Auto stehen lassen, weil die Alternative gut ist. Nicht nur in der Stadt, sondern auch im Umland. Viele deutsche Großstädte machen Mobilitätspolitik nur für die Menschen, die in ihr leben. Wir machen das anders, denn wir machen sie nicht nur für die Landeshauptstadt, sondern auch für die 20 Städte und Gemeinden im Umland. Das ist eine Riesenchance. Dabei spielen auch Diskussionen um das 365-Euro-Ticket oder weitere Verbesserungen für Jugendliche eine wichtige Rolle. Mein dritter Punkt ist Arbeit für alle. Jobs zu sichern und neue zu schaffen, wird nach Corona besonders wichtig sein. Deshalb wird die Stärkung von Arbeit und neuen Gründungen unter mir zur Chefsache. Wir haben tolle regionale Unternehmen – große wie kleine – sowie top Gründungszentren und 14 Berufsschulen. Dieses Potenzial müssen wir nutzen. Ein Versprechen an die Jugend ist die Übernahmegarantie nach der Ausbildung. Die Jugend darf nicht die Verliererin der Corona-Pandemie sein. Da komme ich noch mal zum Thema: Warum SPD? Viele Kinder haben in dem letzten Jahr durch die Pandemie gelitten. Um sie müssen wir uns besonders kümmern. Ich bin der festen Überzeugung: Jeder Euro, den wir in sie investieren, ist ein gut investierter Euro.

Können Sie da mal ein konkretes Beispiel nennen?

Im Bildungsbereich zu wenig passiert

Seit einem Jahr fällt der Schwimmunterricht komplett aus. Das heißt, wir haben Sechs- oder Siebenjährige, die nicht schwimmen können. Das ist gefährlich, sogar lebensgefährlich. Wir müssen gewährleisten, dass alle Fünf- bis Siebenjährigen in der Region kostenlosen Schwimmunterricht bekommen – in Zusammenarbeit mit dem DLRG und auch mit privaten Anbietern. Kein Kind darf ertrinken. Mit einem 200.000 Euro Programm für die Region Hannover könnten wir schnell für Verbesserungen sorgen. Über das Bildungs- und Teilhabepaket müssen wir außerdem Nachhilfe organisieren. Tausende von Kindern haben großen Nachholbedarf, weil sie monatelang nicht zur Schule gegangen sind und nicht alle Eltern können immer helfen. Zwischen Mai und Oktober, also dem ersten Lockdown und dem zweiten, ist einfach zu wenig passiert im Bildungsbereich. Das packe ich sofort nach der Wahl an.

Sie müssen sich – und das ist eine Premiere – gleich mit zwei Frauen messen: Christine Karasch von der CDU und Frauke Patzke von den Grünen. Haben Sie die Mitbewerberinnen schon kennengelernt?

Ich habe beiden einen Brief geschrieben, ihnen zu ihrer Nominierung gratuliert und würde sie gern kennenlernen. Ich freue mich darauf und auf einen fairen Wahlkampf.

Da geht es bestimmt auch um Themen wie Müllabfuhr und Zoo. Kurz gefragt: Sack oder Tonne, und wie stehen Sie zu den großen finanziellen Verlusten des Zoos?

„Wir brauchen Geld für den Aufbruch“

Tonne. Ganz klar. Schon aus ästhetischen Gründen und wegen unserer Umwelt. Ich bin für klare Haltung. Und zum Zoo: Ich bin ein großer Fan und finde ihn wunderschön. Der Zoo soll also bleiben. In der Konsequenz brauchen wir Geld für den Aufbruch nach Corona vom Bund. Es kann und darf in und nach dieser Pandemie nicht alles einfach zusammenbrechen. Deshalb ist es auch genau richtig, wenn unsere ganze Region bei der Bundestagswahl die Partei wählt, die Kommunen fördert. Kleiner Werbeblock: Das ist in Deutschland und in Niedersachsen die SPD.

Steffen Krach privat: Noch sind Sie Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung beim Berliner Senat. Da stehen am 26. September die Landtagswahl an. Egal, wie die ausgeht: Haben Sie sich für ein Leben in der Region entschieden?

Ja, ich will hier Regionspräsident werden und mit meiner Familie hier leben.

Und wenn der Wahlsieg nicht klappt?

Rückkehr nach Berlin ausgeschlossen

Es gibt keinen Plan B. Eine Rückkehr nach Berlin in mein Amt als Staatssekretär habe ich definitiv ausgeschlossen. Ich will hier gewinnen.

Wird Ihre Frau Kim pendeln? Sie arbeitet als Referentin für Geschlechter- und Familienpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin.

Wir haben das ausführlich besprochen. Ihr Vertrag läuft aus; deshalb werden auch für sie die Karten im Herbst neu gemischt und sie hat – genauso wie ich – Lust, sich in ihrem Feld weiterzuentwickeln.

Wie sieht Geschlechtergerechtigkeit im Hause Krach aus?

„Schaffe bewusst Freiräume“

Wir sind beide berufstätig, meine Frau ist dazu noch ehrenamtlich engagiert. Wir stecken seit Corona beide ständig in Videokonferenzen. Es ist täglich – wie in vielen anderen Familien auch – eine Herausforderung, das Leben mit zwei kleinen Kindern in der Pandemie zu organisieren. Die Kinder zur Schule und zur Kita zu bringen, abends Essen zu machen und sie ins Bett zu bringen, sie zu Sportveranstaltungen oder mal zu einem Arzttermin zu begleiten – das habe ich natürlich schon vor Corona gemacht. Meine Familie und meine Kinder sind mir sehr wichtig, dafür schaffe ich mir ganz bewusst Freiräume.

Der Älteste ist gerade eingeschult, der Kleine geht zur Kita. Was macht Corona mit Ihren Kindern?

Beide waren während meiner Quarantäne vorsorglich einige Tage auch zu Hause. Der Große hatte in diesem Jahr bisher zwei oder drei Schultage. Wir lesen und schreiben zu Hause viel zusammen – wie alle Eltern versuchen wir unser Bestes.

Von Vera König und Sven Holle