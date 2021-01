Kein Frühschoppen, kaum Feuerwerk: So ruhig verlief der Jahreswechsel in Hannover

Hannover

Dieser Jahreswechsel war so einzigartig wie das Corona-Jahr 2020 – und dabei vor allem eins: ruhig. Schon am Silvestertag waren nur wenige Menschen auf der Straße. Ein Bild, dass sich auch am Abend widerspiegelte: Hannover glich bis Mitternacht einer verwaisten Stadt, in der nur die erleuchteten Fenster in den einzelnen Stadtteilen von Leben zeugten. Der Großteil der Bürger hielt sich an die Lockdown-Beschränkungen – auch in der Nacht beim Böllern. Dafür sorgte auch das massive Polizeiaufgebot, das den ganzen Tag in der Stadt präsent war.

Bereits am Silvestervormittag kontrollierten die Beamten etwa vor der Markthalle die Einhaltung der Corona-Bestimmungen. Denn: Getränke und Speisen durften nicht unmittelbar vor dem Bauch der Stadt verzehrt werden. Ein Kontrast zu den Jahren davor ist der Ort doch für viele Hannoveraner Anlaufstelle für das erste Bier oder den ersten Sekt des Tages. Nicht so 2020, das obligatorische Frühschoppen fiel aus – wie in der gesamten Stadt.

Frühschoppen-Ausfall für Kult-Kneipier „jammerschade“

Auch am Reimanns Eck am Weißekreutzplatz herrschte mittags Leere. Nur ein Urgestein kam vorbei: Kult-Kneipier Bodo Linnemann (79). Mit einer Dose Whiskey-Cola in der einen Hand und Zigarette in der anderen plauderte der frühere Casa-Blanca-Chef über bessere Zeiten: „Letztes Jahr waren hier über 1000 Leute zum Frühschoppen“, sagte er mit einem Leuchten in den Augen: „Das war der Oberhammer. Da hat die Polizei sogar noch die Straßen abgesperrt, so voll war es.“

Reimanns Eck: Kult-Kneipier Bodo Linnemann (79) hatte Silvester 2020 „No Fun“ (keinen Spaß). Quelle: Christian Behrens

Ganz anders dieses Jahr. Keine Party, keine Leute, keine Stimmung: „Die Situation ist einfach jammerschade.“ Eigentlich wollte er 2020 eh aufhören. Doch so ganz loslassen könne er nicht, gestand er. „Ich hatte auch dieses Jahr fest eingeplant aufzulegen.“ Die Pandemie habe aber einen „dicken Strich“ durch die Rechnung gemacht. Abhaken, nach vorne schauen: „Dann holen wir das nächstes Jahr nach und machen eine richtig große Party – hoffentlich.“

Nur wenige Menschen in der Altstadt – Betrieb am Ballhof

In diesem Jahr waren Partys auf die eigenen vier Wände beschränkt. Und dafür schienen am Mittag noch nicht alle gerüstet. Im Hauptbahnhof bildete sich vor Lidl eine etwa 100 Meter lange Schlange. Geradezu gespenstisch war es dagegen in der Altstadt, deren Kneipen sonst an Silvester für viele eine feste Anlaufstelle für die ersten alkoholischen Getränke des Tages sind.

Leergefegt statt Party: Die Knochenhauerstraße gegen 14 Uhr. Quelle: Christian Behrens

Während die Gassen wie leergefegt waren, herrschte am Ballhof Betrieb. Das Teestübchen machte Außer-Haus-Verkauf und lockte damit einige an die frische Luft. Andreas Joram (35) aus Frankfurt am Main etwa, der seine frühere WG-Mitbewohnerin (34) in Hannover besuchte. „Wir haben einen großen Silvesterspaziergang gemacht und belohnen uns jetzt mit einem Apfelpunsch.“ Wie sie die Leere in der Altstadt empfinden? „Gruselig“, so die 34-Jährige: „Es ist komisch, so ganz ohne feiernde Menschen. Sonst ist in der Knochenhauerstraße immer viel los.“

Massives Polizeiaufgebot kontrolliert Einhaltung der Regeln

So empfanden auch die Freundinnen Linda Jonczyk (28) und Jule Bilet (28). Während gegen 23 Uhr in der Ferne vereinzelt die ersten Raketen heulten und andernorts offensichtlich illegale Böller gezündet wurden, gingen die beiden Südstädterinnen am Maschsee spazieren. Dort waren sie fast alleine: „Surreal, nirgends sind Leute unterwegs. Es ist so ruhig“, resümierte Jonczyk. Ihre Freundin unterstrich: „Es wirkt nicht wie Silvester, sondern wie ein ganz normaler Tag.“ Ihnen fehle es, um Mitternacht mit Freunden anstoßen zu können. Das Böllerverbot dagegen fanden sie gut.

Das Nordufer des Maschsees etwa war eine von insgesamt 50 Verbotszonen in der Stadt. Ein massives Polizeiaufgebot kontrollierte die Einhaltung der Regeln. In der City standen an Opernplatz, Kröpcke, Hauptbahnhof und Steintor zahlreiche Mannschaftswagen, am Himmel unterstützte ein Polizeihubschrauber. „Bislang ist es den ganzen Tag ruhig“, sagte ein Beamter vor dem Jahreswechsel. Der Eindruck blieb auch danach bei der Polizei in ihrer Bilanz.

Lichtshow: Polizei muss auf Mindestabstände hinweisen

Besonders in Linden und in der Südstadt schienen die Leute noch Feuerwerk-Reserven aus früheren Jahren zu haben. Denn obwohl der Verkauf in diesem Jahr verboten war, stiegen in jenen Stadtteilen einige Raketen auf in den nächtlichen Himmel. Dennoch blieb es auch in Linden ruhig. Weder am Küchengartenplatz noch auf der Limmerstraße wurden die Regeln gebrochen.

Lichtshow: Auf der Leinertbrücke in Linden-Nord versammelten sich zahlreiche Menschen. Quelle: Christian Behrens

Einschreiten mussten die Beamten lediglich einmal auf der Leinertbrücke. Dort hatten sich bereits kurz vor null Uhr zahlreiche Menschen versammelt, um die fünfminütige Enercity-Lichtshow an den warmen Brüdern zu beobachten. Während die Polizei zunächst noch beobachtend blieb, erinnerten die Beamten gegen 0.10 Uhr per Durchsage an die einzuhaltenden Mindestabstände zu Menschen aus fremden Haushalten.

„Hoffentlich bringt uns 2021 den Alltag zurück“

Damit beschleunigten sie die Abwanderung der Besucher. Denn nur kurze Zeit später standen bei frostigen Temperaturen nur noch wenige Hartgesottene. Etwa Kathi Hollstein (26), Jan Janssen (19) und Jonas Töpfel (20). Die WG-Mitbewohner blieben Silvester unter sich. Mit bunten Bändern um den Kopf und einer Flasche Sekt ging es nach draußen. „Auch wenn wir Abstand halten müssen, gehört es für uns dazu, den Leuten ein frohes neues Jahr zu wünschen“, sagte Janssen.

Mitbewohner: Jonas Töpfel (20), Jan Janssen (19) und Kathi Hollstein (26) haben die Korken knallen lassen. Quelle: Christian Behrens

Bei der Frage, wie sie den Corona-Jahreswechsel empfinden, sind sich alle einig: „Dass das Feuerwerk eingeschränkt wurde, ist gut“, so Töpfel. Seine Mitbewohnerin ergänzt: „Auch wenn es unter diesen Bedingungen nicht möglich ist, wäre ein größerer Kreis an Freunden und Bekannten schön gewesen.“ Aber Gesundheit gehe immer vor. Trotzdem sei das neue Jahr an eine Hoffnung geknüpft, verrät der 19-Jährige: „Hoffentlich bringt uns 2021 den Alltag zurück, den wir vor Corona hatten.“

Von Jens Strube