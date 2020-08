Hannover

Den Biernachschub ab 22 Uhr gibt es nicht mehr. Die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts hat am Freitag die Eilanträge von zwei Kioskbetreibern auf der Limmerstraße in Linden-Nord abgelehnt. Die Region Hannover hatte ihnen den Verkauf von alkoholischen Getränken von 22 Uhr bis 6 Uhr im Sommerhalbjahr untersagt.

Grund ist das Limmern. Jedes Wochenende verwandelt sich die Limmerstraße in eine Partymeile. „In bedeutendem Umfang“ würden an den Kiosken alkoholische Getränke an Personen verkauft, die anschließend in der unmittelbaren Nähe verweilten und „den Einwohnern nicht mehr zumutbare Lärmimmissionen verursachten“, so die Behörde in ihrer Verbotsverfügung.

Anzeige

Als Szenestadtteil beliebt

Die Antragsteller berufen sich beim Widerspruch darauf, dass es sich bei Linden-Nord um einen Szenestadtteil mit einem umfangreichen Angebot an Bars, Restaurants und Nachtklubs handele und der sich deswegen in den Abendstunden insbesondere bei jüngeren Menschen großer Beliebtheit erfreue. Einzelne Kioske könnten nicht für den Lärm verantwortlich gemacht werden. Es handele sich vielmehr um ein allgemeines Phänomen. Maßnahmen gegen einzelne Kioske verstießen gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz.

Weitere NP+ Artikel

Die Kammer folgte der jüngsten Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts, das sich schon mit dem Limmern und der Verantwortlichkeit eines Kiosks für nächtlichen Lärm beschäftigt hatte. Für das Eilverfahren stehe „mit hinreichender Sicherheit fest, dass von den Alkohol konsumierenden Besuchern der Limmerstraße in den Nachtstunden Lärm ausgehe, der die Schwelle zur schädlichen Umwelteinwirkung für die Bewohner überschreite“. Das Geschäftsmodell der Kioskbetreiber sei auf die kontinuierliche nächtliche Versorgung mit Alkohol ausgelegt und somit für diesen Lärm mitverantwortlich.

Lokale Bedeutung gewonnen

Allerdings bleibt auch für die Region noch etwas zu tun: In einem Hauptsacheverfahren soll abschließend geklärt werden, ob die Region Hannover der lokalen Bedeutung der Limmerstraße als Ausgehmeile und der von der Landeshauptstadt beworbenen „Kioskkultur" ausreichend Rechnung getragen habe.

Das Verwaltungsgericht hält als Lösung des Dauerkonflikts eine zeitliche Anpassung des Alkoholverkaufsverbots für möglich. Mittelfristig müsse ein Lärmschutzkonzept kommen, das die Kioskbetreiber gegenüber den benachbarten Gastronomiebetrieben und Supermärkten nicht benachteilige.

Bei ihrer Entscheidung stützte sich die 4. Kammer auf Beobachtungen der Partyszene. Die Dauer und Intensität des Aufenthalts habe stark zugenommen und den regelmäßigen Einsatz des städtischen Ordnungsdienstes und engmaschige Polizeikontrollen notwendig gemacht. Diese Entwicklung sei auch den Kioskbetreibern zurechenbar. Ein Einschreiten zum Schutze der Nachtruhe erscheine geboten.

Von Vera König