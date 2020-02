Leibniz-Uni wählt digital – und oft daneben

Hannover

Mehr als 30.000 Studierende konnten gerade über ihre Vertretung in den Hochschulgremien der Leibniz-Universität abstimmen. Erstmals lief die Wahl ausschließlich digital – in der Hoffnung, dann würden sich mehr beteiligen. Die Premiere war nicht vom großen Erfolg gekrönt. 3974 gaben ihr Votum ab – nicht mal jeder achte.

Der Auftakt hatte Tücken. Wer an der Leibniz-Universität elektronisch wählen wollte, musste sich erst mal elektronisch in die Wählerliste eintragen lassen, um Zugang zu den Unterlagen zu erhalten. Am Haupteingang wies zwar ein großes Banner auf die Abstimmung hin, am Schwarzen Brett hingen Plakate, und Flyer lagen aus. Um was es ging, war aber gerade Erstsemestern nicht klar.

Viele ungültige Stimmen

Möglicherweise war das neue elektronische Wahlverfahren die Ursache für außergewöhnlich viele ungültige Stimmen. Gerade in den technischen Fachrichtungen waren die Fehlerquoten hoch: E-Technik, Maschinenbau, Bau-Ingenieurswesen und Geodäten mehr als 40 Prozent, Wirtschaftswissenschaften mehr als 30 Prozent. Die wenigsten Fehler machten die angehenden Philosophen (12,6 Prozent).

Die meisten Stimmen erhielt Liste 3, die "Kritische Liste – ein Bündnis aus Jusos und Studierenden von PhilFak, NaWi, BauIng, MaPhy, Jura, Architektur und Lehramt", gefolgt vom RCDS (Ring Christlich Demokratischer Studenten). Dumbledores Armee, benannt nach dem Geheimclub aus Harry Potters Hogwarts, wird zwar nicht im Senat, aber in einem Fakultätsrat vertreten sein.

Noch jede Menge Zählarbeit

Die Ergebnisse müssen am Montag bestätigt werden. Auf den Wahlleiter dürfte noch einiges an Arbeit zukommen, denn trotz der Elektronik-Premiere stimmt das ausgezählte Ergebnis in den seltensten Fällen. In der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik beispielsweise stimmten von 3929 Wahlberechtigten 536 ab. Die Zahl der ungültigen Stimmen lag bei 216. Das Wahlamt kommt auf 524 gültige Stimmen – statt 320.

In der Fakultät für Maschinenbau hätten 3912 Studierende wählen können. 312 machten das – 125 ungültig. Statt eines erwartbaren Ergebnisses von 187 gültigen Stimmen stehen in der offiziellen Liste allerdings 295. Dumbledores Armee hat da vielleicht Zaubertricks angewandt.

Von Vera König