Kehrtwende vor Gericht: „Hundebox-Mutter“ gibt doch alles zu – und bricht in Tränen aus

Hannover

Wende im Hundebox-Prozess: Ja, sie habe ihre Tochter mehrfach in den Hundekäfig eingesperrt, per Hunde-Elektrohalsband mit Stromstößen traktiert und geschlagen – mit der Hand, mit dem Stock oder dem Gürtel. Unter richterlichem Druck änderte die Angeklagte Andrea K. ihre Aussage vor dem Landgericht Hannover am Dienstag massiv. Bislang hatte die 44-Jährige bestritten, ihre Tochter zwischen August 2016 und September 2017 in Burgwedel geschlagen oder ihr Stromstöße verabreicht zu haben. Die Hundebox habe sie nur einmal verschlossen, als das Kind ohnehin darin gespielt hatte, um sie „zu sichern“.

Den Grund für den abrupten Sinneswandel der Angeklagten hatte Richter Michael Lücke kurz davor selbst geliefert. Er hatte der 44-Jährigen aufgrund der bis dato vorliegenden Fakten- und Indizienlage eine Verurteilung in Aussicht gestellt. „Ich bitte Sie, ihre Position zu überdenken und reinen Tisch zu machen, auch um die Zukunft des Kindes besser zu gestalten.“

Mutter habe die Taten „verdrängt“

Über ihren Anwalt äußerte K. wenig später dann auch Reue: Sie bedaure zutiefst, ihre Tochter der Lüge bezichtigt zu haben. Ihr Abstreiten könne sie sich nur so erklären, dass sie die Vorgänge verdrängt habe. Erst durch die Aussage ihrer Tochter (per Video) und des Kindsvaters seien die Erinnerung wiedergekommen. Zu den drastischen Mitteln habe sie gegriffen, als ihre Tochter während Schreiattacken nicht mehr auf verbale Ansprache reagierte. „Meine Mandantin bedauert zutiefst, ihre Tochter gezüchtigt und misshandelt zu haben“, so ihr Anwalt.

Mutter bricht plötzlich in Tränen aus

Unter den Nachfragen von Richter Lücke brach die 44-Jährige in Tränen aus. Sie habe doch ihre eigene Überforderung erkannt, sogar Hilfe gesucht – und trotzdem das Sanktionssystem kontinuierlich verschärft, so Lücke. „Warum haben Sie nicht einfach die Reißleine gezogen?“, wollte der Richter wissen, der sich überzeugt zeigte, dass K. ihr Kind nicht aus Sadismus gequält habe. „Ich wusste nicht, wo die Reißleine ist“, so K. unter Tränen. Sie habe Angst gehabt zu Versagen, den Ansprüchen ihrer Pflegeeltern als Mutter nicht zu genügen. „Es tut mir alles furchtbar leid“, so die Mutter. Ein Gutachter hatte ihr am Dienstag leichte Anzeichen von Schizophrenie und eine Neigung zum Zwanghaften attestierte – jedoch keine eingeschränkte Schuldfähigkeit.

Sie liebe ihre Tochter und wünsche sich sie wiederzusehen und sie irgendwann wieder in den Arm zu nehmen. „Möglicherweise war ihre Einlassung ein ganz wichtiger Schritt dazu“, so Richter Lücke. Das Urteil wird voraussichtlich am Mittwoch gefällt.

Tochter ist nun ein „verschrecktes Kind“

In der Verhandlung am Dienstag hatten auch zwei Kinderpsychiater über den Zustand des inzwischen neunjährigen Opfers gesprochen. Emily (Name geändert) und ihre vierjährige Schwester befinden sich inzwischen in der Obhut des Jugendamts und sind in einer Einrichtung im südlichen Niedersachsen untergebracht.

Die Fachärzte schilderten Emily als schnell aufbrausendes, aber auch verschrecktes Kind, dass in der Obhut in Panik geriet, wenn sie alleine in einem Raum sein musste – oder auch nur, wenn eine Bezugsperson schlechte Laune hatte. Sie war in dem gut ein halben Jahr in der Einrichtung ein Mädchen, dass sich unter dem Bett versteckte, wenn Türen geknallt wurden. Als sie während ihres Aufenthalts in dem psychiatrischen Krankenhaus zufällig eine Hundebox in einer Tierzeitschrift entdeckte, sei sie regelrecht „erstarrt“, so ihre Betreuerin Melissa Porschke vor Gericht.

„Ich bin ein ganz schlechtes Kind“

Über ihre Erlebnisse zuhause erzählte Emily nur wenig. Geschweige denn, dass sie damit prahlte, wie es bei anderen Aufmerksamkeit suchenden Kindern oft der Fall ist, so der Leiter der kinderpsychiatrischen Klinik, Thomas Fritsch. Im Gegenteil: Scham habe das Kind gezeigt, sich selbst die Schuld für alles mögliche gegeben: „Ich bin ein ganz schlechtes Kind, habe kein glückliches Leben verdient“, soll die Neunjährige gesagt haben. Dafür bestrafte sie sich immer wieder selbst, indem sie sich selbst essen verweigerte, sich Haare ausriss, auf dem Fußboden schlief.

Nur selten und eher widerwillig schilderte die Neunjährige in der Klinik, wie sie im Elternhaus mit Gürtel und Stock auf den nackten Hintern geschlagen wurde, oder wie sie abends in die Hundebox gesperrt wurde, als sie zu ihrer kleinen Schwester ins Bett wollte. Erst im Laufe der Nacht habe sie ihre Mutter dann aus dem Käfig gelassen. Ihre Mutter und ihren schon damals getrennt lebenden Vater vermisse sie dennoch, aber sie habe auch Angst vor beiden, vertraute sie den Psychiatern an.

Posttraumatische Störung

Das gesamte Verhalten des Kindes deute auf eine Posttraumatische Belastungsstörung sowie eine Beziehungsstörung hin. Beides deute sowohl auf eine frühkindliche Vernachlässigung (in den ersten fünf Jahren) als auch auf ein Trauma hin, das durch Misshandlungen enstehen kann. „Das Kind war offenbar schon zuvor auffällig“, so ein ebenfalls befragter Familiengutachter. „Die Erziehungsmethoden waren aber wohl die schlechte Zutat, die das Essen komplett versalzt.“

Eine Altersgerechten Beschulung sei derzeit nicht möglich, da bei der unruhigen Emily die Konzentration gerademal eine Dreiviertelstunde ausreiche. Vermutlich werde das Kind mindestens bis über die Volljährigkeit hinaus noch in Betreuung bleiben müssen. Dringend benötige sie nun eine dauerhafte Bezugsperson.

Von Simon Polreich