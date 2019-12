Hannover

Im Streit um das Baustellen-Labyrinth in Ricklingen gibt es eine erneute Kehrtwende. Entgegen des Beschlusses des Bezirksrates und der eigenen Ankündigung will die Stadt nun doch nicht die Sperrungen Am Grünen Hagen abbauen. „Aufgrund von Sicherheitsbedenken haben wir uns entschieden, die Sperrung beizubehalten“, sagte Stadtbaurat Uwe Bodemann der NP. Auch von der Polizei habe es „sehr deutliche Hinweise“ gegeben, dass es bei einer Aufhebung der Sperrung Probleme geben könnte.

Die Stadtverwaltung beruft sich dabei auf Messungen, die sie am 14. November und im September 2019 im Bereich der Sperrungen und dem umliegenden Straßennetz in Oberricklingen durchgeführt hat. Anhand der vorliegenden Zahlen hat sie die Verkehrsdichte ausgerechnet, die zu erwarten ist, sollte man die Betonpoller an der Fahrradstraße „Am Grünen Hagen“ wieder entfernen: Um rund 250 Prozent – und damit auf bis zu 4000 Autos pro Tag könnte sich die Verkehrsdichte steigern. Hierbei handele es sich im Wesentlichen um Baustellenausweichverkehre von der Straße „In der Rehre“. „Im Ergebnis kann die Aufhebung der Sperrmaßnahmen damit entgegen der Ersteinschätzung der Verwaltung nicht durchgeführt werden“, heißt es aus der Verwaltung.

Angesichts der Tatsache, dass der friedhofsnahe Grüne Hagen eine wichtige Verbindung für Radfahrer sei, aber auch vor allem auch für Senioren und Schulkinder, die die Straße auch queren, müsse die Sperrung bleiben, erklärt Bodemann. Hinzu komme außerdem, dass sich die Baustellensituation im Umfeld „mittlerweile entspannt“ habe, so der Stadtbaurat.

„Unprofessionalität der Verwaltung“

Alles andere als entspannt reagiert auf diese Ankündigung Bezirksratspolitiker Erdem Winnicki ( CDU): „Die Unprofessionalität der Verwaltung lässt den Bezirksrat wirklich alt aussehen“, ärgert er sich. Er bezieht sich damit auf den 10. Oktober: In der außerordentlichen Versammlung, die auf Engagement der Christdemokraten in Ricklingen einberufen wurde, hatten Tiefbauamtsleiter Andreas Bode und die OB-Vertreterin Sabine Tegtmeyer-Dette vor etwa 100 staugeplagten und verärgerten Anwohnern angekündigt, die Betonriegel am Grünen Hagen zu entfernen: „Wenn der Bezirksrat dies in der nächsten Sitzung beschließt, werden wir das auch umsetzen“, so der Tiefbauamtsleiter. Die nächste Sitzung kam und mit ihr der Beschluss. Passiert ist daraufhin jedoch nichts – und so soll es jetzt auch bleiben, sagt die Stadt mit Hinweis auf ihre Modellrechnung.

„Warum zaubert die Verwaltung erst jetzt diese Modellrechnung hervor? Warum wurde die Berechnung nicht schon früher aufgestellt“, fragt der CDU-Politiker Winnicki. „Der ganze Aufwand, den wir betrieben haben, war nun umsonst.“ Er bezweifelt zudem die Belastbarkeit der Zahlen. „Wie valide sind diese Hochrechnungen überhaupt?“, so Winnicki. Er will sich die Zählungen und Rechnungen nun schriftlich vorlegen lassen.

Offener Brief an Belit Onay

Verärgert ist auch Sven Niemeyer. Der Aktivist hatte sich mit einer Online-Petition (Mehr als 2000 Unterzeichner) gegen die Baustellendichte in Wettbergen gekämpft. „Man fühlt sich schon verarscht“, sagt er. In einem offenen Brief hat er sich inzwischen an Bürgermeister Belit Onay gewandt, den er bittet, den Sachverhalt zu überprüfen und den Beschluss umzusetzen. Von einer Entspannung der Verkehrssituation, wie sie Stadtbaurat Uwe Bodemann wahrnimmt, kann er nichts sehen: „Unter anderem die Dauerbaustelle auf der Göttinger Chaussee, der Landwehrkreisel und die Verzögerung bei der Ortsumgehung Hemmingen machen uns hier erheblich zu schaffen.“

Größter Störfaktor sei jedoch die Vollsperrung des Wettberger Ausfalltors „In der Rehre“, die sich planmäßig über eineinhalb Jahre hinzieht. „Sie ist die Wurzel allen Übels“, sagt auch CDU-Mann Winnicki. Er will nun erneut fordern, dass die Verwaltung sie schnellstmöglich noch in der ersten Bauphase für Autofahrer befahrbar macht.

Von Simon Polreich und Christian Bohnenkamp