Kaum noch Probleme: IServ kommt nach Stolperstart ins Laufen

Hannover

Der Start war holprig, doch nach den anfänglichen Pannen kommt die digitale Lernplattform Iserv immer besser ins Laufen. Am dritten Tag nach den Ferien verzeichnete das Unternehmen nur noch vereinzelt Probleme. Wo es jetzt immer noch ruckelt, seien in erster Linie veraltete Server an den Schulen der Grund.

Die Videokonferenzen liefen am Mittwoch laut IServ-Sprecher Frank Vollmer „stabil“. Insbesondere am Montag und teilweise auch am Dienstag hatten Schülern und Lehrer noch mit großen Problemen zu kämpfen gehabt. Unter der Nutzerlast, die sich insbesondere morgens zum regulären Unterrichtsbeginn ballte, war die Plattform zwischenzeitlich sogar komplett offline – „der Super-Gau“, wie das Unternehmen aus Braunschweig zugab.

2,5 Millionen Nutzer in der Spitze

Das Auftreten eines sogenannten „Bugs“ (Programmfehler) sei dem Umstand geschuldet, dass das System zuvor nie unter Volllast auf solche Kinderkrankheiten getestet werden konnte. Diese seien nun jedoch erkannt und beseitigt. Nach Angaben von IServ nutzten bereits am Dienstag in der Spitze 2,5 Millionen Nutzer das Videokonferenz-Modul. Am Mittwoch twitterte das Unternehmen, es gebe „nur noch bei einzelnen von Kunden betriebenen Servern Probleme“ – schätzungsweise zwei bis drei Prozent der bundesweit rund 4500 Schulen seien davon betroffen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Hannover arbeiten circa 50 Prozent der Schulen mit IServ. Die Stadt als Träger hatte am Dienstag auf NP-Nachfrage bereits ausgeschlossen, bei Problemen die Serverkapazitäten zu erhöhen. Sie verwies auf die eigene Plattform schulen-hannover.de, die stabil laufe, allen Schulen zur Verfügung stehe und keine weitere Kosten verursache.

Von André Pichiri