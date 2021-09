Kastanien, Comedy oder Reiselust: Das sind die schönsten Termin der Woche

Hannover

Sie gehören zum Lieblingsnahrungsmittel der Tiere im Kirchröder Tiergarten: Kastanien. Ab 4. Oktober nehmen drei Annahmestellen des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün die Baumfrüchte für die Winterfütterung von Rehen, Hirschen und Co. an.

Zum einen können die Kastanien montags bis freitags von acht bis 18 Uhr am Wirtschaftsgebäude an der Tiergartenstraße 149 abgegeben werden, außerdem am Forsthof Am Pferdeturm (Kleestraße 101, montags bis donnerstags von acht bis 15.30, freitags von acht bis 11.30 Uhr) und am Betriebshof Mecklenheide (Schulenburger Landstraße 331, montags bis donnerstags von acht bis 15.30, freitags von acht bis 11.30 Uhr).

Wichtiger Tipp: Eicheln und Kastanien nicht in Plastiktüten lagern (schimmeln sonst), sondern in Span- oder Drahtkörben aufbewahren. Gesammelt wird bis zum 15. Oktober – das Tiergartenfest fällt pandemiebedingt aus. Baumscheiben als Andenken gibt es aber trotzdem!

Gückel liest aus Biografie von SS-Mann

Jürgen Gückel. Quelle: privat

Er war knapp vier Jahrzehnte Redakteur bei der Madsack Mediengruppe. Nun hat Jürgen Gückel mit „Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten“ (Vandenhoeck & Ruprecht. 303 Seiten, 29 Euro) eine Biografie über den SS-Offizier Friedrich „Fritz“ Hartjenstein verfasst. Daraus liest Gückel am Dienstag um 18.30 Uhr im „Zeit Zentrum Zivilcourage“ (Theodor-Lessing-Platz 1a), Eintritt ist frei. Anmeldung unter das-z@hannover-stadt.de

GOP: Lust und Last mit Emmi & Willnowsky

Schweinische Songs, bescheuerte Witze und sinnlose Improvisationen: das können sie besonders gut, Emmi & Willnowsky. Das Comedy-Duo mit Christian Willner alias Valentin Willnowsky und Christoph Dompke (Frau Emmi) begeistert als russischer Klavierspieler und alternde Opernsängerin mit grandiosen Geschichten aus ihrem chaotischen Eheleben. Viel Musik und noch mehr Komödie liefern die beiden am Freitag im GOP (Georgstraße 36) ab. Los geht es um 19.30 Uhr, Tickets kosten 30 Euro. Mehr Infos HIER.

Winzer-Know-how auf der Wein Hannover Herbst

Das könnte fröhlich werden: 100 Winzerinnen und Winzer aus der ganzen Republik stellen auf der „Wein Hannover Herbst“-Messe in der Glashalle des HCC ihre Tropfen vor, die sie 2020 abgefüllt haben. Zur Disposition stehen etwa 900 Weine! Die Experten haben auch gute Tipps in Sachen Weinbegleitung zum Essen und verraten auch, welche Exemplare sich etwa zum Kochen besonders gut eigenen. Sonnabend von zwölf bis 19 Uhr, Sonntag von zwölf bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 13, an der Tageskasse 15 Euro.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterwegs mit dem „Hurtigruten“-Schiff

Schiffsreise entlang der norwegischen Küste Quelle: Volker Wischnowski

Es ist eine „epische Reise“ auf die der Hannoveraner Volker Wischnowksi Montag, 27. September, das Publikum im Astor-Kino (Nikolaistraße 8) mitnimmt. Auf der legendären „Hurtigruten“-Route hat er bei Traumwetter Bilder eingefangen, in der Neufassung des nun 83 Minuten langen Filmes hat er Szenen von den schönsten Orten Norwegens eingefügt. Wischnowski stellt den Film ab 20 Uhr persönlich vor. Karten kosten zwölf Euro.

Bei Veranstaltungen gelten Hygiene- und Abstandsregeln, Gäste müssen aktuelle Negativtests oder Nachweise über Corona-Impfungen oder -Genesungen vorlegen. Die NP gibt montags Tipps für die kulturelle Woche, wir verweisen sowohl auf Liveevents als auch auf Streamingangebote.

Veranstalter können sich mit Infos gern bei der NP melden, einfach eine E-Mail schicken an hannover@neuepresse.de.

Von NP