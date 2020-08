Hannover

So hätte sich niemand den Anfang vom Ende vorgestellt. Der Ausverkauf im einstigen Karstadt-Flaggschiff hat Umsätze in Rekordhöhe gebracht. Nur die Hitze der vergangenen Tage konnte die Lust der Schnäppchenjäger bremsen. Stammkunden macht ein Besuch der Filiale an der Georgstraße betroffen: Nur 25 oder 30 Gesichter sind ihnen noch vertraut.

„Von den einst 98 Mitarbeitern des Warenhauses sind 50 zur Transfergesellschaft gewechselt. Andere haben schon einen neuen Job gefunden“, sagte Betriebsratschef Ralf Samtleben. Die Lücken würden durch befristet Beschäftigte aufgefüllt.

Anzeige

Viele haben Angst vor der Zukunft

Der Krankenstand ist hoch – derzeit 15 Prozent. Das hat wohl zwei Gründe: zum einen die Angst um die eigene Zukunft, zum anderen der Stress mit dem noch bis zum 17. Oktober währenden Ausverkauf. Am Ende dieses Tages wird das einstige Flaggschiff im 114. Jahr seines Bestehens geschlossen. Nur die Galeria Karstadt Kaufhof-Filialen an der Bahnhofstraße und an der Marktkirche bleiben.

Weitere NP+ Artikel

Samtleben selbst bereitet Kündigungsschutzklagen vor oder sichtet eingehende Jobangebote. „Ich freue mich über jeden Fall, der von Erfolg gekrönt ist“, sagt er.

Jobangebote kommen

Die Vermittlung ist ein schwieriges Geschäft. 30 Jobs im Fahrdienst hatte beispielsweise die Üstra in Aussicht gestellt. Unternehmenssprecher Udo Iwannek: „Es gab daraufhin zwölf Bewerbungen. Zwei Bewerber haben sich nach unseren Kriterien als geeignet herausgestellt und eine Einstellungszusage erhalten.“

Auch die Stadt versucht zu helfen. Nach einem Gespräch mit OB Belit Onay wurde ein Aushang vereinbart mit einem Aufruf zur Initiativbewerbung für verschiedene Berufsgruppen. Außerdem verschickt die Verwaltung konkrete Stellenausschreibungen. Aktuell in drei Fällen: Küchenleitung, Küchenhilfe Kita, Arbeit in zentraler Poststelle.

„Wir bekommen mehrmals pro Woche Jobangebote“, berichtet Samtleben. Er freut sich über jedes – auch für die Kollegen in der Transfergesellschaft. Im Grunde sei die eine Farce, findet er.

Zu wenig Geld für Weiterbildung

Wer wechselt (und das können nur die Mitarbeiter des Warenhauses, nicht die Beschäftigten des Restaurants), erhält sechs Monate lang 73 Prozent seines Gehalts. Für Weiterbildung stehen nur 300 Euro pro Mitarbeiter bereit – also 50 Euro pro Monat. Viel zu wenig für die Umschulungen, sagt der Betriebsratsvorsitzende. Der Topf –und da sei er sich einig mit OB Onay – müsse dringend aufgestockt werden.

Von Vera König