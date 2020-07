Hannover

Die Galeria Karstadt Kaufhof-Filiale an der Bahnhofstraße darf sich als „ Weltstadthaus“ preisen. Sie gehört zu den umsatzstärksten Warenhäusern in der Kette der Signa-Holding, im Jahr 2000 vom österreichischen Investor René Benko gegründet. der Erfolg schlägt sich nieder im Mietpreis.

Miete innerhalb von 20 Jahren verdreifacht

Nach NP-Informationen hatte die Miete für die Immobilie am Hauptbahnhof noch im Jahr 2000 bei 2,5 Millionen Euro gelegen. Inzwischen aber soll sie auf acht Millionen Euro gestiegen sein. „Das muss man erst mal verdienen“, heißt es. Der Preis sei angesichts des hohen Instandsetzungsbedarfs abenteuerlich hoch.

Aus der operativen Geschäftsführung seiner Holding hat sich Benko zurückgezogen. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt das Vermögen des Unternehmers auf rund 5,7 Milliarden US-Dollar. Seiner Holding gehören beide frühere Kaufhof-Filialen in Hannover, also auch die Immobilie an der Marktkirche.

Mietsenkung hätte Aus für Haus an der Georgstraße nicht verhindert

Bei Filialen, die nicht die Holding als Eigentümer haben, waren vielfach Reduzierungen des Vermieters Voraussetzung fürs Überleben. In Hannover hätte das nach Kenntnis von Betriebsratschef Ralf Samtleben keinesfalls das Aus fürs Karstadt-Haus an der Georgstraße abgewendet.

Die Miete für das frühere Karstadt-Flaggschiff soll bei jährlich drei Millionen Euro liegen, so die Info der NP – also wesentlich günstiger sein als die für die Filiale Bahnhofstraße und angeblich auch günstiger als die fürs einstige Horten-Haus an der Marktkirche. Die Signa-Holding reduziere für beide Warenhäuser die Miete in Form eines Darlehens. Es muss also zurückgezahlt werden.

Von Vera König