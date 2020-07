Hannover

„Schon heute Morgen war es proppenvoll. Wir haben Umsätze wie sonst kurz vor Weihnachten.“ Der Blick auf die vielen Kunden, die geduldig vor den Kassen stehen, macht Ralf Samtleben ein bisschen traurig. Wie etliche seiner Kollegen hat er in dieser Woche die Kündigung erhalten. Am 17. Oktober wird das frühere Karstadt-Haus an der Georgstraße schließen. Für die Mitarbeiter ist zum 31. Oktober Schicht.

Einige wechseln in die Transfergesellschaft. Das schützt sie sechs Monate lang vor Arbeitslosigkeit. Die noch gut 30 Beschäftigten des Restaurants haben diese Chance nicht. Samtleben verspricht: „Ich werde um Anschlussjobs für sie kämpfen.“ Beispielsweise bei einem Treffen in der Konzernzentrale, wo am Anfang kommender Wochen geklärt wird, ob nicht andere Filialen Personalengpässe haben.

Anzeige

Ware kommt aus dem Zentrallager nach

Im Restaurant ist an diesem schwülen Sommertag am wenigsten los. In allen anderen Etagen darunter locken Rabatte zwischen 15 und 50 Prozent und die großen grellen Abverkauf-Schilder Stammkunden ebenso wie Schnäppchenjäger. Bei hochwertiger Kosmetik sind einzelne Regale schon leergeräumt. Samtleben versichert: „Wir bekommen weiter Ware aus dem Zentrallager und anderen Filialen.“

Weitere NP+ Artikel

Die Rolltreppen hoch und höher. Überall Grabbeltische und Stangen voller reduzierter Ware. Je länger man im Einerlei nach Besonderem wühlt, desto erschlagener fühlt man sich vom Angebot. Alles unter einem Dach – dieses Versprechen von Vielfalt gehörte zum Konzept der 50-er und 60-er Jahre. 1906 war das Karstadt-Flaggschiff eröffnet worden.

Zur Galerie Kunden stehen vor den Kassen Schlange.Teilweise sind Regale leegeräumt. Diese Bilder machen Mitarbeiter ein bisschen traurig: Weil viele von ihnen noch keine Perspektive haben, geht ihnen der Abverkauf bei Karstadt nah.

Spielwaren ziehen um

In der Galeria Karstadt Kaufhof-Filiale an der Georgstraße, einer von 50 deutschlandweit, deren Schließung besiegelt ist, wird es allmählich Abstriche an dieser Vielfalt geben. „Als Erstes werden wir die Stoff- und Kurzwarenabteilung aufgeben“, verrät Samtleben ein Detail des Abverkaufs. Das schaffe Platz für die Spielwaren, die derzeit noch im Karstadt Sports-Haus an der Großen Packhofstraße zu finden sind.

„Je näher wir aufs Ende zusteuern, desto höher werden die Rabatte“, sagt der Betriebsratsvorsitzende. Zu erwarten sei, dass auch die Zahl der Mitarbeiter kontinuierlich abnehme. Einige habe einen Job in Aussicht. Die Üstra hatte beispielsweise 30 freie Stellen angeboten.

Samtleben selbst ist noch auf der Suche. „Rente mit bald 62 Jahren kann ich mir doch noch nicht vorstellen.“ Vielleicht will er einfach auch nicht mit einer Kündigung gehen, denn es ist die dritte: 1975 hatte er im Karstadt Technik-Haus angefangen, war dann 1984 zu Brinkmann gewechselt und 2001 zu Karstadt zurück. Am Ende eines langen Berufslebens noch mal was Neues, diesmal mit größerer Zukunft als der eines Warenhauses.

Von Vera König