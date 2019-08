Hannover

Moderne Arbeitsplätze, große Räume und eine nachhaltige Bauweise: Der Versicherungskonzern Swiss Life plant für rund 30 Millionen Euro ein neues Seminar- und Tagungszentrum in Lahe, direkt neben dem Hauptgebäude des Standorts Hannover. Geplant ist ein Durchgang, der beide Häuser miteinander verbindet.

Auf dem rund 7300 Quadratmeter großen „Karriere-Campus“ sollen neben 30 Schulungs- und Tagungsflächen, auch 170 moderne Arbeitsplätze, ein Veranstaltungssaal sowie ein neuer Betriebskindergarten entstehen. Genutzt werden soll das Gebäude vor allem für Aus-, Fort- und Weiterbildungen der Finanzberater und Vertriebspartner. „Die Nachfrage nach persönlicher Finanzberatung ist ungebrochen“, sagt Jörg Arnold, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland.

So könnte die Außenfassade des Gebäudes aussehen. Quelle: HPP Architekten

In den Räumen sollen sowohl Finanzberater, als auch Mitarbeitende und externe Gäste Räumlichkeiten vorfinden, „die den kreativen Austausch von Ideen, die Vernetzung und die Entfaltung des eigenen Potentials fördern“, heißt es weiter. Zeitgleich werde es Rückzugsräume für ruhiges und fokussiertes Arbeiten geben. Auch Matthias Wald, Leiter des Vertriebs und Mitglied der Geschäftsleitung, betont: „Wir investieren damit nicht nur in ein neues Gebäude, sondern ganz bewusst in die Aus- und Weiterbildung unserer Finanzberater.“ Davon würden auch die Kunden unmittelbar profitieren.

Nachhaltige Bauweise und Ladestationen für E-Autos

Schon im Vorfeld wurden die Finanzberater und Mitarbeiter in Hannover an der Namensfindung und der Gestaltung der Außenfassade beteiligt. Nach Unternehmensangaben soll das Gebäude die Gold-Zertifizierungskriterien der deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen erfüllen. Dazu zähle unter anderem eine hohe Energieeffizienz, eine nachhaltige Bauweise sowie der Bezug von verantwortungsvoll gewonnen Rohstoffen, so Pressesprecher Maximilian Heiler. Außerdem soll es Lademöglichkeiten für Elektroautos geben.

Wann der Bau beginnt, ist noch unklar. Das hänge von der Erteilung der Baugenehmigung ab. „Wir hoffen aber natürlich mit einer zeitnahen Genehmigung“, sagt Heiler.

Von Cecelia Spohn