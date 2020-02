Karnevalsumzug und Lotte-Konzert: Das ist am Wochenende in Hannover los

Hannover

Wir freuen uns auf die tollen Tage in Hannover. Am Karnevalssamstag wird es um 13.11 Uhr heißen: „D’r Zoch kütt“! Dann startet der Karnevalszug des Komitees Hannoverscher Karneval vom Aufstellungsplatz an der Culemannstraße. Auch ohne die Lindener Narren (NP berichtete) wird der Zug mit 15 Festwagen, acht Musik- und Spielmannszügen sowie 1500 Teilnehmern länger als im Vorjahr. Erstmals dabei auch ein Wagen der Beatbox samt Band mit Michel von Eye (Michel und der Bergedorfer). Der Weg führt die Jecken über die Karmarschstraße quer durch die Stadt bis zum Brauhaus Ernst-August. Dort feiern die Teilnehmer anschließend die After-Zug-Party. Am Platz der Weltausstellung startet bereits um 11.11 Uhr ein Bühnenprogramm. Mit 80.000 Zuschauern rechnen die Veranstalter.

Balanceakt zwischen Rap und R’n’B

Manuellsen

Die Fans mussten lange warten: Eigentlich war das Konzert von Rapper Manuellsen im September geplant – Freitag steht er jetzt auf der Bühne des Musikzentrums ( Emil-Meyer-Straße 26). Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, Tickets an der Abendkasse kosten 29 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr, um 20 Uhr legt Manuellsen im Paket mit seinen Kollegen Twin und Kez los. Zu hören gibt es harten, authentischen Rap, aber auch R’n’B.

What a Feeling! Kult-Film als Musical

Quelle: dpa

Bei dieser ikonischen Szene werden Erinnerungen wach: Wenn Schweißerin Alex sich auf dem Stuhl zurücklehnt und das Wasser auf sie herab prasselt, denkt man sofort an den Kultfilm „Flashdance“ aus dem Jahr 1983 mit Jennifer Beals. In der Swiss Life Hall (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg) kann man Freitag ab 19.30 Uhr, Sonnabend ab 15 und 19.30 Uhr und Sonntag ab 14 und 18.30 Uhr in das Musical eintauchen. Aufregende Tanz-Szenen, tolle Lichtinstallationen und eine berührende Geschichte. Karten kosten 60,90 bis 99,90 Euro.

Lotte geht auf „Tour zum Glück“

Lotte Quelle: Christoph Köstlin

Diese junge Frau ist angesagt : Das Hannover-Konzert von Lotte wurde wegen der großen Nachfrage verlegt – die Sängerin tritt Sonntag ab 20 Uhr nicht im Musikzentrum, sondern im Capitol (Schwarzer Bär 2) auf. Die 23-Jährige hat das Publikum 2017 mit ihrem Hit „Pauken“ begeistert, die Ravensburgerin hat mit ihrem zweiten Album frische, optimistische Lieder nachgelegt. Karten für Lottes „Tour zum Glück“ kosten 29,45 Euro.

So verrückt klingt „Musik aus Israel “

Eine wirklich interessante Zusammenarbeit: Die Gedenkstätte Ahlem und das Café Glocksee veranstalten eine Konzertreihe mit „Musik aus Israel“. Sonnabend ab 21 Uhr treffen in der Glockseestraße 35 (Hinterhof) zwei gegensätzliche Pole aufeinander. Das Duo Rimojeki (Foto) verspricht „verrückten Gesang“ und Elektro-Beats, will das Publikum auf eine psychedelische Reise mitnehmen. Auch Sägerin Agat stammt aus Tel Avivs Underground-Szene, ihre Songs erinnern eher an Trip-Hop der 90er Jahre. Eintritt kostet zehn Euro.

Andreas Dorau singt für Kinder

Flashdance Kinderband "Unter meinem Bett"

Musik, die Kinder und Eltern cool finden: „Unter meinem Bett“ heißt eine Reihe von inzwischen vier Musik-CDs, auf der renommierte Künstler Songs beisteuern. Beim Konzert im Pavillon (Lister Meile 4) sind am Sonntag ab 15 Uhr Andreas Dorau, Deniz Jaspersen, Pauken & Planeten und Francesco Wilking live dabei. Moderiert wird das Konzert von Bernd Begemann und Belinda. Erwachsene zahlen 27,30, Kinder 21,80 Euro.

Samen in der Steintormasch

Quelle: Villegas

Früher hat man Saatgut selber gewonnen, hat es unter Nachbarn und Freunden ausgetauscht – so entstanden viele regionale Gemüsesorten. Der BUND möchte diese Tradition mit seiner Saatgutbörse wiederbeleben. Sonntag von elf bis 15 Uhr kann man im Café Steintormasch (In der Steintormasch 5) die Tomate „Roter Heinz“ oder den Grünkohl „Ostfriesische Palme“ entdecken. Eintritt frei, es gibt auch Kaffee und Kuchen.

Herrenhausen ehrt Händel

Zum Abschluss der Konzertreihe „ Herrenhausen Barock“ geht es um ein großes Thema: Die Capella St. Crucis führt Sonntag ab 17 Uhr „ Israel in Egypt“ auf, das Chororatorium von Georg Friedrich Händel. Das Ensemble präsentiert die Originalfassung, der musikalische Leiter Florian Lohmann hat das Werk gewählt, weil Händel Bezug zu Herrenhausen hatte. Flucht und Vertreibung sind aktuelle Themen. Tickets: zehn bis 40 Euro.

Liza Kos jongliert mit vielen Klischees

Quelle: Michel Kitenge

Diese Frau vereint viele Biografien in sich: „Was glaub ich, wer ich bin“ heißt das aktuelle Kabarett-Comedy-Programm von Liza Kos. Dafür hat sie sich eine interessante Vita zurechtgelegt: Kos kommt aus Moskau, zieht mit 15 nach Deutschland – und lernt die Landessprache Türkisch. Jahre später hängt sie das Kopftuch an den Nagel und will „eine richtige Deutsche“ werden und tritt einem Aachener Karnevalsverein bei. Kos jongliert beim Auftritt am Freitag ab 20 Uhr Stadtteiltreff Sahlkamp (Elmstraße 5) mit Klischees und Vorurteilen, zieht mit einem Augenzwinkern jede Nation durch den Kakao. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

Von NP