Karneval in Hannover – allerdings in 2G, also nur für Genesene und Geimpfte. Die Lindener Narren haben ihr Veranstaltungskonzept mit der Region Hannover abgestimmt. Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen entfällt dann die Abstands- und Maskenpflicht.

Und das planen die Lindener Narren: Am 11. November um 19.30 Uhr geht die Karnevalseröffnung los, wie immer wird der Narrenotto an eine Persönlichkeit aus Niedersachsen verliehen. Geändert hat sich der Veranstaltungsort: Die Aula der Leonore-Goldschmidt-Schule (IGS) am Mühlenberger Markt 1. Der Eintritt ist frei. Registrierung am Einlass mit der Luca-App.

Im kommenden Jahr geht es dann schon bald weiter: Mit der Premieren-Gala der neuen Karnevalssession im Maritim Airport Hotel am 29. Januar. Wie gewohnt im Freizeitheim Ricklingen gehen die Prunk-Sitzungen über die Bühne, beginnend am 19. Februar um 19.30 Uhr, und ebenso die Ladies Night am 24. Februar um 20.30 Uhr. Der Vorverkauf dafür startet am 1. November um 9 Uhr (Hotline: 05 11/4 34 00 00). Am Rosenmontag, 28. Februar, folgt die Stunk-Sitzung im GOP (17.30 Uhr und 20 Uhr), Karten dafür sind bereits jetzt erhältlich.

www.lindener-narren.de