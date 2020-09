Hannover

Beim Zusammenstoß zweier Pkws im Tönniesbergkreisel in Bornum sind am Freitagabend beide Fahrer leicht verletzt worden. Da beide aber angeben, Grün gehabt zu haben, sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war ein 45-Jähriger mit seinem BMW 250i gegen 21.30 Uhr auf der Bückeburger Allee (B 65) aus Richtung Empelde kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Als er in den Tönniesbergkreisel einfuhr, wurde er von dem Mercedes-Benz E200d eines 47-Jährigen gerammt, der aus der Bückeburger Alle stadtauswärts kommend den Kreisel in Richtung Hamelner Chaussee verlassen wollte.

10.000 Euro Schaden

Beide Fahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der 45-Jährige wurde vorsorglich zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 10.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme beteuerten beide Fahrer, dass die Ampeln vor der Einfahrt in den Kreisel für sie grün gezeigt hätten. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 18 88 zu melden. Von Interesse sind insbesondere Hinweise zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls.

Von Andreas Krasselt