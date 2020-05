Kann ich mich über Pakete mit Corona anstecken?

Hannover

Seit dem neuesten Fall von Masseninfektionen bei dem Paketdienstleister UPS in Langenhagen steigt die Zahl der an Coronaerkrankten in der Region Hannover erneut. Gleich 72 Menschen haben sich bei UPS infiziert, ähnliche Fälle gab es bereits zuvor – etwa am 25. Mai: 53 Mitarbeiter im Logistikzentrum von Amazon in Winsen an der Luhe haben sich infiziert. Mit den Massenerkrankungen steigt auch die Verunsicherung: Kann man sich über Pakete mit Corona infizieren?

Ganz geklärt ist diese Frage noch nicht. Das Bundesinstitut für Risikobewertung teilt dazu mit: „Für eine Übertragung des Virus durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen oder Oberflächen gibt es derzeit keine belastbaren Belege. Allerdings sind Übertragungen durch Schmierinfektionen über Oberflächen, die kurz zuvor mit Viren kontaminiert wurden, theoretisch denkbar und können nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der relativ geringen Stabilität von Coronaviren in der Umwelt ist dies aber nur in einem kurzen Zeitraum nach der Kontamination wahrscheinlich.“

Wie lange können Coronaviren auf Oberflächen überleben?

Dazu teilt das Institut mit: „Die Stabilität von Coronaviren in der Umwelt hängt von vielen Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche sowie vom speziellen Virusstamm und der Virusmenge ab. Im Allgemeinen sind humane Coronaviren nicht besonders stabil auf trockenen Oberflächen. In der Regel erfolgt die Inaktivierung in getrocknetem Zustand innerhalb von Stunden bis einigen Tagen.“

Für das Coronavirus zeigten erste Laboruntersuchungen einer amerikanischen Arbeitsgruppe, dass es nach starker Kontamination bis zu drei Stunden als Aerosol, bis zu 4 Stunden auf Kupferoberflächen, bis zu 24 Stunden auf Karton und bis zu 2 bis 3 Tagen auf Edelstahl und Plastik infektiös bleiben kann. In der Praxis ist zu erwarten, dass die Stabilität wegen zusätzlicher Faktoren, wie etwa Tageslicht, schwankender Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie geringeren Kontaminationslevels geringer ist als im Labor.

Wer also ganz sicher gehen will, sollte einen Ablageort für Pakete bestimmen und diese, wenn möglich, einige Zeit dort liegen lassen, bevor er sie anfasst.

Gegen eine erhöhte Infektionsgefahr über Pakete spricht zudem, dass die Fälle im Paketzentrum von UPS aufgetreten sind. Dort werden die Pakete nur auf die Bänder verteilt. Die Zusteller bekommen diese in abgetrennten Bereichen über Paketrutschen direkt ins Fahrzeug. „Dort wird streng auf die Trennung geachtet“, betont Verdi-Fachbereichsleiter Spedition und Logistik, Thomas Warner. Bei Paketzustellern seien die Infizierungen, die überhaupt vorkommen, „in erster Linie auf den privaten Bereich zurück zu führen“.

Von Simon Polreich