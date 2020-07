Kampfhund von Marienwerder ist eingeschläfert worden

Hannover

Die Kampfhund-Gefahr in Marienwerder ist gebannt. Auf Anfrage teilte Stadtsprecher Udo Möller mit: „Die Hündin wurde am 25. Mai euthanisiert (eingeschläfert).“ Das sei auf Veranlassung des Tierhalters und nicht des Veterinäramtes geschehen. Ein Tierarzt habe die Tötung des Hundes bestätigt. Zuvor hatte die Stadt mehrfach versucht, dem Hundehalter den Staffordshire-Terrier wegzunehmen. Doch das sei „mangels physischer Anwesenheit des Hundes zu verschiedenen Zeiten“ nicht gelungen.

Die NP hatte berichtet, dass der Kampfhund am späten Abend des 28. Aprils den Langhaar-Whippet Cuba im Hinüberschen Garten fast tot gebissen hatte. Die Arztrechnung des friedlichen, gerade mal zehn Kilo schweren Windhundes belief sich auf fast 5000 Euro. Der Halter (44, Name der Redaktion bekannt) konnte sein aggressives, unangeleintes Tier nur durch zwei Pistolenschüsse in den Boden stoppen.

Polizei beschlagnahmt Schreckschusspistole

„Wir haben eine Razzia bei dem Beschuldigten gemacht“, erklärte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Es konnte eine Schreckschusspistole sichergestellt werden. Hinweise auf eine scharfe Waffe habe es nicht gegeben. Gegen den Mann wird wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Von der Knallerei erlitt Nikola Weizemann ein Knalltrauma. Sie trug aber keinen bleibenden Hörschaden davon.

Nach der blutigen Attacke stellte sich heraus, dass der Kampfhund bereits drei Mal zuvor friedliche Hunde angegriffen und verletzt hatte.

