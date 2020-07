Hannover

Eigentlich wollten Nikola Weizemann (27) und Tobias Karg (32) nur noch mal kurz mit den Hunden raus. Doch diesen Spaziergang am 28. April in den späten Abendstunden wird das Paar so schnell nicht vergessen. „Wir sahen zwei Lichter im Gras“, dachte sich die Unternehmensberaterin zunächst nichts bei dieser Beobachtung. Ihre Hunde Cuba (6) und Yyoy (3), zwei Langhaar-Whippet, hatte sie an der Leine im Hinüberschen Garten ( Marienwerder).

Plötzlich schoss eine Art Staffordshire Terrier auf Cuba zu und verbiss sich in den gerade mal zehn Kilo leichten, friedlichen Windhund. Der Kampfhund ließ auch nicht von Cuba, als er sich unterwarf. „Ich weiß nicht wie lange das gedauert hat. Vielleicht eine Minute. Mir kam es wie zwei Stunden vor“, erzählt die Hundebesitzerin. Ihr Lebensgefährte schlug mit einem Schirm auf das aggressive Tier ein. Nikola Weizemann zog ihren Liebling weg und trat den Staffordshire.

Anzeige

Hundehalter kann Tier nur mit Warnschüssen stoppen

Das war ebenso vergeblich wie die Hilferufe. Im Hinüberschen Garten etwa in Höhe des Klosters ist spätabends nichts mehr los. Doch plötzlich kam der Halter des angreifenden Hundes dazu. „Er nahm seinen Hund zurück, zog eine Pistole und schoss zwei Mal in den Boden – direkt neben meinen Fuß. Die junge Frau hatte anschließend ein Knalltrauma, aber zum Glück keinen bleibenden Hörschaden davon getragen. „Das Beste wäre gewesen, wir wären angesichts der Schüsse und des aggressiven Hundes geflohen“, sagt Nikola Weizemann. Aber sie hätte niemals ihren Hund hilflos zurücklassen können. Yvoy war vorher schon geflohen.

Weitere NP+ Artikel

Gegen den Mann ermittelt die Polizei jetzt wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. „Die Ermittlungen laufen noch“, sagt Rechtsanwalt Timo Rahn. Er ist von Nikola Weizemann beauftragt, Schadensersatz-Ansprüche gegen den Beschuldigten durchzusetzen.

Tierarztkosten für Cuba belaufen sich auf fast 5000 Euro

Cuba hat die Attacke knapp überlebt. Dem kleinen Windhund wurde ein großes Stück Gewebe im Brustbereich weg gebissen. Als die Nikola Weizemann ihren kleinen Liebling auf den Armen in die Tierarztpraxis trug, war der Hund kaum noch bei Bewusstsein. „Die ersten drei Wochen mussten wir jeden Tag zum Tierarzt“, erzählt die Tierliebhaberin. In den ersten Woche habe Cuba nur gelegen. Weil sein Frauchen über Wochen immer wieder die Verbände wechselte, infizierte sich die tiefe, große Wunde nicht. Auf rund 5000 Euro belaufen sich die Arztkosten. Viel Geld für das junge Paar, das im nächsten Jahr heiraten will.

Was sich am 28. April in Marienwerder zugetragen hat, ist kein Einzelfall. Nikola Weizemann kennt noch drei andere Hundehalter, denen Ähnliches passiert ist. Immer derselbe Täter. Immer habe der Kampfhund kleinere, friedliche Artgenossen angefallen. Der Mann wohnt in der Nachbarschaft. Laut den Anwohnern soll er arbeitslos sein. Laut Gerüchten bilde er Hunde für illegale Kämpfe aus. Für die Pistolenschüsse entschuldigte sich der Hundehalter mit den Worten: „Das musste ich machen, damit der Hund ablässt.“ Und verschwand in der Dunkelheit.

Von Thomas Nagel