Kampf gegen den Darmkrebs: Wie Rolf F. die Angst besiegte

Hannover

Mit einem mulmigen Gefühl begab sich Rolf F. (64) in die Hände der Chirurgen. Nach Magenproblemen hatte ihn sein Arzt zur Darmspiegelung geschickt – und mit seinem Instinkt recht gehabt: Diagnose Darmkrebs. „Drei Tage habe ich daran zu kauen gehabt“, so F. weiter. Es halft nichts. Nach Vorgesprächen im Henriettenstift entschied er sich für die OP im dortigen Darmzentrum. Jetzt traf F. seinen „Lebensretter“, wie er Oberarzt Lars Haeder nennt, wieder. Um ihm zu Danken.

Von der anfänglichen Angst vor dem minimalinvasiven Eingriff ist nichts geblieben. Per sogenannter Schlüssellochchirurgie wurden dem Elektrikermeister aus Clausthal-Zellerfeld der Tumor sowie ein Teil seines Darms entfernt. „Quasi sofort nach der OP konnte ich schon wieder über die Gänge gehen“, sagt er.

Ein Lob, das der Oberarzt gerne weitergibt. „Der Erfolg ist eine Teamleistung“, so Haeder, während er die Heilung der kleinen Narben auf dem Bauch des Patienten begutachtet. Vom OP-Personal, über externe Experten aus dem Diakovere-Verbund, die sich in Tumorkonferenzen austauschen, bis hin zu Physiotherapeuten, die den Patienten wieder aus dem Bett „helfen“ und dadurch Folgeerkrankungen verhindern reicht das Team. Aber auch Ernährungsberatung, ein Psychologen-Gespräch über die Ängste sowie ein onkologischer Fachpfleger, der den Patienten über den Krankenhausaufenthalt für Fragen zur Seite steht, gehört zum Gesamtpaket des Darmzentrums, das gerade wieder mit dem begehrten Siegel des Magazins Focus ausgezeichnet wurde.

70.000 Erkrankungen pro Jahr

Genug zu tun hat das Diakovere-Darmzentrum in der Südstadt. Mit mehr als 70.000 Erkrankungen pro Jahr gehört der Darmkrebs zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Lieber ist es dem Oberarzt aber, wenn die Menschen erst gar keine Patienten werden, so Haeder. „Das tückische am Krebs ist: Wenn man ihn merkt, ist er bereits deutlich schwerer zu behandeln.“ Er rät also: „Ab 55 Jahren bezahlt die Krankenkasse die Darmspiegelung, wenn in der nahen Verwandtschaft Fälle bekannt sind, schon ab 40.“ Aber selbst vor einer OP, sollte einem nicht bange sein, weiß jetzt Rolf F. „Ich rate allen: Macht euch nicht verrückt.“

Von Simon Polreich