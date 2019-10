Schon 100.000 Becher im Umlauf: So erfolgreich ist der Hannoccino

Hannover

Dass das Projekt läuft, merken vor allem die Aha-Mitarbeiter, die in Hannover die Mülleimer leeren. 30 Prozent weniger Kaffee-to-go-Becher tragen sie auf ihren Touren zusammen, seitdem die Ausgabe der Mehrweg-Variante Hannoccino Fahrt aufgenommen hat. Rund 100.000 davon sind mittlerweile im Umlauf. Und die Nachfrage hält weiter an.

„Mittlerweile kommen die Schulen und Firmen von sich aus auf uns zu. Da profitieren wir natürlich auch von der Anti-Plastik-Welle“, berichtet André Hammerschmid, der bei Aha für den Vertrieb des Hannoccino-Bechers zuständig ist. Gestiegen sei das Interesse auch dadurch, dass der mittlerweile auch mit Deckel angeboten wird. Im Februar wurde dieser eingeführt. Es hatte etwas gedauert, bis eine passende, plastikfreie Variante entwickelt war, die gut genug hält, leicht zu reinigen ist und dabei ohne Schraubverschluss auskommt.

Schon 105 Partner und 186 „ Hannoccino “-Stationen

Beim Start im August waren 30 Kooperationspartner mit 90 Ausgabestellen dabei. Mittlerweile sind es 105 Partner und 186 Stationen, an denen der Hannoccino erhältlich ist. Unter anderem der Zoo Hannover, der schon 18.000 Becher geordert hat. Auch dort lässt sich der Erfolg an Zahlen festmachen. „Wir haben in einem Jahr schon 44.000 Einwegbecher eingespart“, sagt Tanja Larsson, Marketingchefin des Zoos.

Der setzt besonders konsequent auf den Hannoccino. Einwegbecher werden auf dem Gelände gar nicht mehr ausgegeben. Wer ein To-Go-Getränk will, muss den Hannoccino nehmen. Beschwerden gebe es deswegen aber nicht. Trotz der je zwei Euro Pfand für Becher und Deckel, nähmen viele Besucher den Hannoccino mit. Rund 7000 Becher habe man deshalb nachordern müssen, so Larsson. Die überwiegende Mehrzahl geben die Besucher aber noch im Zoo zurück. Das ist sogar noch am Eingang im Café „Hin & Weg“ möglich.

Aha denkt über Pfandautomaten nach

Bisher gibt es den Mehrweg-Becher allerdings nur in Hannover sowie in einigen Bäckereien, die auch im Umland Filialen haben. Geht es nach André Hammerschmid von Aha, sollen jedoch weitere Kommunen in der Region dazu gekommen. „Wir sind dazu in ersten Gesprächen“, berichtet er. Eine Zielzahl für die Becher gebe es allerdings nicht. „Wir wollen ja nicht möglichst viele Becher in Umlauf bringen, sondern möglichst viele einsparen“.

Um es den Kunden noch bequemer zu machen, denkt Aha auch über Pfandautomaten an zentralen Punkten wie dem Hauptbahnhof oder dem Kröpcke nach. „Dann kann ein Pendler den Becher zum Kaffee, den er in Ronnenberg gekauft hat, dort wieder zurückgeben“, so Hammerschmid.

Schwierig bleibt es allerdings, den Hannoccino bei großen Franchise-Ketten wie McDonalds oder Burger King zu etablieren. Denn die international tätigen Unternehmen zeigen oft wenig Interesse an einem Produkt, das speziell auf Hannover zugeschnitten ist. Die Donut-Kette „Dunkin’ Donuts“ mit zwei Filialen in der Stadt hat sich dennoch entschlossen, mitzumachen. „Das ist ein Erfolg“, freut sich Hammerschmid. Er ist zuversichtlich, noch viel mehr Unternehmen von den Vorzügen des Hannover-Bechers überzeugen zu können.

