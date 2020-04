Hoffnung in der Corona-Krise: MHH forscht an einem Impfstoff und Medikamenten

Hannover

Im Kampf gegen das Coronavirus finden in der Medizinischen Hochschule derzeit Forschungen an einem Impfstoff und Medikamenten statt. Dafür hat die Hochschule Anfang April eine Fördersumme von mehr als sechs Millionen Euro seitens des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur zugesagt bekommen.

Bereits seit einigen Wochen laufen die Untersuchungen auf Hochtouren. „Derzeit basteln wir in Kooperation mit der Ludwig-Maximilians-Universität ( LMU) München an einem alten Pockenimpfstoff, in den ein Teil des Sars-CoV2-Virus eingesetzt wurde“, erklärt Prof. Thomas Schulz, Leiter des Instituts für Virologie der MHH.

Anzeige

Erfolgreiche Tierversuche beim MERS-Virus

Die Geschichte dieses Impfstoffes geht weit zurück. „Bereits in den 1960er-Jahren wurde eine Impfung entwickelt, bei der ein bestimmtes Pockenvirus (MVA) seine Fähigkeit verlor, sich in menschlichen Zellen zu vermehren“, erklärt Prof. Reinhold Förster vom Institut für Immunologie der MHH. Daher war dieser Impfstoff sehr sicher und wurde Mitte der 1970er-Jahre in Deutschland bei mehr als 100.000 Menschen erfolgreich eingesetzt, um die Pocken auszurotten.

Weitere NP+ Artikel

Prof. Reinhold Förster vom Institut für Immunologie der MHH. Quelle: MHH/Kaiser

Gerd Sutter – ein ehemaliger Kollege aus der Studien- und Promotionszeit Försters und Professor an der LMU – hat anschließend „eine Möglichkeit geschaffen, dass Virus molekular so zu bearbeiten, dass es nicht nur Informationen über Pockenviren enthält, sondern auch gegen andere Krankheiten helfen kann“, erklärt Förster. 2013 begann Sutter schließlich damit, einen Teil der DNA des MERS-Virus – welches ebenfalls zu den Coronaviren zählt – in das Pockenvirus einzubauen. Mit Erfolg: „2015 wurden in Barcelona Dromedare damit immunisiert und anschließend mit MERS infiziert. Keines der Tiere wurde krank“, erklärt Förster. Mittlerweile laufe dazu eine eine klinische Studie an Menschen.

Entwicklungen und Studien nehmen Monate in Anspruch

Genau so wird Sutter nun auch mit dem Coronavirus umgehen. In den Pockenimpfstoff soll das Sars-CoV2-Virus eingesetzt und dieses anschließend an Mäusen getestet werden. Hierfür liegt der MHH nach Angaben von Förster bereits die Genehmigung vor. Parallel dazu möchte auch die Universität München an Tiermodellen arbeiten. Der Unterschied: Die MHH prüft die relativ neue Methode der Impfung durch Inhalation, die LMU spezialisiert sich auf die klassische muskuläre Impfung. „Aus unseren langjährigen Erfahrungen wissen wir, dass die Verabreichung des Pockenimpfvirus über die Atemwege eine besonders starke Immunantwort in der Lunge hervorruft. Und dort wird sie zum Schutz von Covid-19 auch am dringendsten benötigt“, so Förster.

Im Falle der erfolgreichen Impfung durch Inhalation – deren Forschung nach Angaben von Förster in Bezug auf Corona einzigartig ist – würde nach den Tiermodellen zunächst eine toxikologische Studie folgen. Bei der muskulären Impfung könnte aufgrund der bereits gemachten Erfahrungen schneller mit einer Studie am Menschen begonnen werden. „Es wird noch einige Monate dauern, bis es einen Impfstoff gibt“, so Förster.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Im Juli diesen Jahres rechnet der 58-Jährige nun zunächst mit Ergebnissen der Tiermodelle. Der Forscher ist optimistisch: „Aufgrund der Erfahrungen mit dem MERS-Virus, bin ich mir sehr sicher, dass das funktioniert.“ Allerdings habe die Sicherheit der Menschen oberste Priorität. Und das müsse zunächst gründlich untersucht werden.

Medikamentensuche: MHH prüft rund 73.000 Substanzen

In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung arbeitet die MHH daran, ein Medikament gegen das Coronavirus zu finden. Hierfür werden zwei Datenbanken mit 13.000 beziehungsweise 60.000 Substanzen durchsucht, die gegen das Sars-CoV2-Virus helfen könnten.

„Diese Substanzen sind entweder als Medikament zugelassen oder bereits in klinische Verfahren eingesetzt worden“, erklärt Prof. Thomas Schulz, Leiter des Instituts für Virologie der MHH. Die Arbeit übernimmt ein Roboter, in dem er die verschiedenen Komponenten miteinander mischt. „Der Roboter untersucht, ob die Vermehrungsfähigkeit des Virus in Anwesenheit der zu testenden Substanz vermindert ist“, erklärt Schulz. Sprich: Es wird geschaut, ob sich die Viren weiter vermehren oder eben nicht.

Ergebnisse müssen sich in klinischer Studie bestätigen

Ein Computer wertet diese Ergebnisse aus. Kommt es zu einem Treffer, wird diese Substanz rausgegriffen und näher untersucht. „Wir schauen dann, wie sie in der Zelle funktioniert und warum sie die Vermehrung hemmt.“ Handelt es sich um ein bereits zugelassenes Medikament, würde das anschließend viele Testungen sparen. Andernfalls folgen zunächst Untersuchungen an Tiermodellen und in beiden Fällen schließlich die Untersuchungen, ob es auch an Menschen wirkt.

Prof. Thomas Schulz, Leiter des Instituts für Virologie der MHH. Quelle: privat

Letzteres sei eine große Hürde, so Schulz. Denn: „Ich bin mir zwar sicher, dass bei den Substanzen was bei ist, aber das muss sich dann noch in der Klinik bestätigen.“ Bis dazu Ergebnisse vorliegen, werde es einige Wochen dauern. Allein das Durchlaufen der ersten 13.000 Substanzen werde drei Wochen in Anspruch nehmen.

Wissenschaftler wollen Infektionsanfälligkeit besser verstehen

Außerdem breitet die MHH im Rahmen des so genannten Resist Excellenzclusters ihre Forschungen auf das Coronavirus aus. In dem Cluster arbeiten Wissenschaftler unter anderem daran, warum Infekte bei manchen Menschen schwerer verlaufen, als bei anderen. Im Bezug auf das Coronavirus soll vor allem die Infektionsanfälligkeit besser verstanden werden.

Dazu werden in einer klinischen Studie Menschen untersucht, die an Covid-19 leiden. Anhand eines Fragebogens unter anderem zu Vorerkrankungen, Lebensstil sowie mittels einer Blutentnahme werden zahlreiche Daten erfasst. Im Vergleich dazu gibt es eine Gruppe, die die Krankheit nicht hatte. Die Datensätze beider Gruppen werden schließlich analysiert. Ziel sei es, die „unterschiedlichen Reaktionsmuster des Immunsystems zu verstehen“, so Prof. Thomas Schulz, Leiter des Instituts für Virologie der MHH.

Sammlung von Datensätzen dauert Monate

Ein ergänzendes Projekt speziell für das Coronavirus soll außerdem das Verständnis des Immunsystem näher untersuchen. „Wir wollen zum Beispiel herausfinden, wie gut die Immunität nach der Erkrankung ist“, erklärt Schulz. Auch hierfür soll ein umfassender Datensatz aus einem Gesamtbild von Einzeldaten durch Befragungen und Blutentnahmen erstellt werden. „Wir analysieren dann, wie unterschiedlich die Immunzellen reagieren und vergleichen diese Werte mit denen von gesunden Menschen.“

Bis dafür jedoch genügend Daten vorliegen, werde es noch bis mindestens Anfang kommenden Jahres dauern. Das liege nach Angaben von Schulz vor allem daran, dass es im Vergleich zu anderem Ländern in Deutschland relativ wenig Erkrankte gibt.

Von Cecelia Spohn