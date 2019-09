Kammer fordert: An Gymnasien mehr fürs Handwerk werben

Hannover

Mehr Unterstützung für das Handwerk fordert die Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen (LHN). Den Betrieben fehlt der Nachwuchs. Diesen müsse man vermehrt auch in den Gymnasien suchen, sagte der LHN-Vorsitzende Karl-Wilhelm Steinmann am Montag. „Bislang steht in den Gymnasien jedoch die Studienberatung im Vordergrund.“

Zwar habe die Landesregierung das Problem bereits erkannt, passiert sei bislang aber zu wenig. So sollte die Politik Betriebspraktika verstärkt fördern, Eltern gezielter über die dualen Berufsausbildung informieren und eine bessere Unterrichtsversorgung an Berufsschulen gewährleisten – „ein Versorgungsgrad unter 90 Prozent in Niedersachsen ist alarmierend“, so Steinmann.

Auch in Sachen Mobilität bestehe Nachholbedarf. „Fahrten und Wege dürfen kein Argument gegen eine Ausbildung sein. Für Studenten gibt es ein Semesterticket, warum nicht auch ein Azubi-Ticket für angehende Handwerker?“, so der LHN-Vorsitzende.

Das Interesse am Handwerk sei am Gymnasium nämlich durchaus vorhanden. Es steige sogar kontinuierlich an. Lag der Anteil von Abiturienten in der Handwerksausbildung 2010 noch 4,9 Prozent, seien es aktuell bereits 12,3 Prozent. Diesen Trend gelte es weiter zu fördern, so der LHN-Vorsitzende. „Denn nicht zuletzt mit dem Klimawandel wird der Bedarf an Handwerkern noch einmal steigen – etwa, wenn es heißt Ölheizungen umzurüsten.“

Von Simon Polreich