Bei einer erneuten Schwerpunktkontrolle der Polizei in der Innenstadt wurden nicht nur etliche Verstöße registriert, am Opernplatz wurden am frühen Sonnabendmorgen auch zwei Polizisten und ein sie begleitendes Kamerateam attackiert.

Die Streifenwagenbesatzung hatte gegen 2.15 Uhr routinemäßig zwei Personen kontrollieren wollen, die zu einer achtköpfigen Gruppe gehörten. Die übrigen sechs Mitglieder der Gruppe entfernten sich während der Kontrolle einige Meter, pöbelten aber bereits gegen die Journalisten, die über die Sonderaktion der Polizei berichten wollten. Als die Kontrolle beendet war, schleuderte einer von ihnen eine Flasche auf das Medienteam. Nur knapp verfehlte das Geschoss den Kopf einer Journalistin.

Die Polizei konnte einen 26-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Er kam ins Polizeigewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 1,1 Promille. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt.

Unverzollter Tabak beschlagnahmt

Seit Freitagabend und bis zum Sonntagmorgen waren Beamte der Polizeistation Raschplatz und des Polizeikommissariats Mitte, unterstützt von Kollegen der Zentralen Polizeidirektion, in der City im Einsatz. Neben Personenüberprüfungen und der Ahndung von Parkverstößen gab es auch Einsätze wegen Drogenbesitzes. Aus unterschiedlichen Gründen wurden auch drei Shisha-Bars vorübergehend geschlossen.

Bereits am Freitagabend entdeckten die Ermittler bei Shisha-Bars an der Nikolai- und Otto-Brenner-Straße insgesamt 35 Kilogramm unversteuerten Tabak, der umgehend beschlagnahmt wurde. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tabakgesetz ein.

Hygieneverstoß bei Wasserpfeifen

In einer anderen Shisha-Bar in der Georgstraße stellten die Fahnder fest, dass die Hygienevorschriften missachtet wurden. Daher untersagten sie die Abgabe von Wasserpfeifen. Der Inhaber wollte offenbar nicht auf sein Kerngeschäft verzichten und hielt sich nicht an die Anordnung, wie die Beamten zwei Stunden später bei einer erneuten Kontrolle feststellen mussten. Als Konsequenz machten sie das Lokal vorläufig dicht.

Am Samstagabend wurden dann zwei weitere Shisha-Bars geschlossen. Ein Lokal in der Kanalstraße verstieß gegen Hygienebestimmungen, indem Mitarbeiter keine Mund-Nase-Bedeckungen trugen und auch keine Desinfektionsmittel bereitgestellt wurden. Das Lokal in der Otto-Brenner-Straße setzte ebenfalls die Maskenpflicht für seine Mitarbeiter nicht um, zudem war das Reinigungskonzept für benutzte Wasserpfeifen mangelhaft.

Geflüchteter Dealer wieder entdeckt

Pech hatte ein 19-jähriger Drogendealer, der den Fahndern seit seiner gescheiterten Festnahme am Sonntag vor einer Woche in der Georgstraße noch bestens in Erinnerung war. Damals waren ihm vier unbeteiligte junge Männer zu Hilfe gekommen, die die Polizisten angegriffen und verletzt hatten (NP berichtete). Diesmal entdeckten die Beamten ihn am frühen Sonnabendmorgen kurz vor 1 Uhr in der Goethestraße. Erneut leistete der 19-Jährige bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Er kam in Polizeigewahrsam und soll einem beschleunigten Verfahren zugeführt werden.

Türsteher mit Pfefferspray attackiert

Dass nicht nur Polizisten mit Widerstand zu rechnen haben, mussten wenige Stunden später um 5.13 Uhr zwei Türsteher eines Lokals in der Scholvinstraße erleben. Sie waren mit zwei Gästen in Streit geraten. Einer der Gäste soll plötzlich Pfefferspray versprüht haben. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

