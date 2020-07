Kalb-Drama im Wisentgehege: Elch greift Direktor an

SPRINGE

Wer Thomas Hennig dieser Tage begegnet, fragt ihn meistens, ob er mit dem Fahrrad gestürzt oder die Treppe runtergefallen ist. Der Direktor des Wisentgehege in Springe hat Mühe beim Gehen, und das Gesicht ist ramponiert wie nach der Begegnung mit einer Dampfwalze. Blutergüsse auf der Nase, aufgeplatzte Lippe, das linke Auge fast zugeschwollen. „Aber ich habe Glück gehabt“, sagt der 56-Jährige, „verdammt viel Glück.“

Das Veilchen und alle anderen Blessuren hat Hennig einer Elchkuh zu verdanken „und meiner Dummheit. Ich habe mich richtig dämlich angestellt.“ Es passierte Ende letzter Woche im Gehege von Elchkuh Silvia, einer Handaufzucht von Thomas Hennig und seiner 22-jährigen Tochter Melina, beide kennen die Zehnjährige seit Geburt. Gerade hatte Silvia ihr insgesamt schon 17. Kalb zur Welt gebraucht, intern schnell Susie getauft. Das Problem: Silvia konnte keine Milch abgeben, das Elch-Baby musste von Hand gefüttert werden und dazu aus dem Gehege und weg von der Mutter. Wisentgehege-Tierarzt Dr. Philipp Kloene war schon gerufen.

Anzeige

„Es hätte echt eng werden können“

„Ich hatte das Kalb auf dem Arm und war auf dem Weg zum Gatter“, erinnert sich Hennig, Tochter Melina, ausgebildete tiermedizinische Fachangestellte und angehende Biologie-Studentin, stand schon am Ausgang des Geheges. „Silvia hat mich zweimal deutlich gewarnt, indem sie mich kräftig gestupst hat“, sagt Hennig, „ich habe die Warnungen aus Sorge um das Kalb leider ignoriert.“ Mit dramatischen Folgen: Silvia stellte sich Hennig in den Weg, ging auf die Hinterbeine und schlug mit beiden Vorderhufen zu. Die ersten Schläge des 320 Kilogramm schweren Tieres trafen den Diplom-Forst-Ingenieur, der das 90 Hektar große Wisentgehege schon seit 17 Jahren leitet, auf den Kopf, er ging sofort zu Boden. „Wäre mir Silvia auf den Brustkorb gestiegen, hätte es echt eng werden können“, erinnert sich Hennig, „aber sie hat mich verschont und ist mir nur auf den Beinen herumgetrampelt.“ So konnte Melina das aufgebrachte Tier ablenken und Hennig das Gehege verlassen.

Weitere NP+ Artikel

„Diese Lektion habe ich gelernt“, sagt Hennig, „ein Elch ist und bleibt ein Wildtier, auch wenn man es sein ganzes Leben lang kennt.“ Das Kalb wird jetzt von den Hennigs aufgepäppelt, der Forstrat leckt seine Wunden: „Es geht von Tag zu Tag besser“, sagt der Hüne von 1,87 Meter und 110 Kilo und lacht schon wieder: „Was am meisten weh tut, ist der Blick in den Spiegel.“

Von Christoph Dannowski