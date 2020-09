Hannover

Ein Kaffeehaus mit einem Angebot im amerikanischen Stil – das soll die „Black Apron Bakery“ sein, die demnächst im Alten Rathaus in Hannover eröffnet. Dort, wo mehr als fünfzehn Jahre die Kaffeehauskette Balzac eine Filiale betrieb.

Balzac hat den Ort verlassen, nachdem der Mietvertrag ausgelaufen war – verlängern wollte man nicht. Das künftige Kaffeehaus gehört Özlem Sögüt (38), die das Konzept für Black Apron („Schwarze Schürze“) ausgedacht und schon in Hildesheim (Stammsitz) und Berlin umgesetzt hat. Der Name allerdings habe „keine tiefere Bedeutung – ist einfach ein Fantasiename“.

In Hamburg betreibt sie inzwischen zwei Läden namens Codos (der erste öffnete 2004): Ein Kaffeehaus mit Ausschank und Kaffeeverkauf (auch anderer kleiner Röster) für Zuhause, zum selber brühen. Die Hausmarken liefert die Rösterei Machwitz aus Hannover, geplant ist, dass „noch in diesem Jahr“ auch eine eigene Rösterei betrieben wird – dafür entsteht gerade die dritte Codos-Filiale in der Hansestadt.

Das Konzept

Zum Black-Apron-Bakery-Konzept gehört, dass Konditoren für die Gäste sichtbar Nasch- und Backwerke wie Salted Caramel Cheesecake, Peanut Butter Cake, Cinnamon Rolls, Apple Crumb und Fudge Brownies schaffen. Alles „mit so vielen Bio-Zutaten wie möglich“, sagt Sögüt. Nicht alles was Bio ist, passe auch zu den Qualitäts- und Gesundheitsansprüchen an das Gebäck. „Wir gucken, was passt, und wir versuchen auch, möglichst viel regional einzukaufen“, sagt die Unternehmerin. Im Black Apron gibt es auch vegane und glutenfreie Kuchen, und das meiste soll zuckerreduziert sein.

Neue Jobs

Die neue Filiale in Hannovers Innenstadt wird wohl „etwa zehn bis 15“ Jobs schaffen und dürfte „im November oder Dezember“ betriebsbereit sein – bis dahin laufen noch Umbauarbeiten. Die Einrichtung soll sich von denen der anderen Betriebe unterscheiden und zur Backsteingotik des alten Gebäudes passen, sagt Sögüt: „Wir wollen nicht aussehen wie eine typische Kette. Daher passen wir uns immer an die Stadt und das Flair vor Ort an.“

Die Geschäftsfrau hat inzwischen auch eine „neapolitanische Pizzeria“ an den Start gebracht – ebenfalls in Hildesheim und womöglich auch nur die erste von weiteren: „Wir testen das immer erst mal hier – da haben wir einen Heimvorteil.“

